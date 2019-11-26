«Парму» покинул еще один американец

Американский защитник Тони Карр покинул баскетбольный клуб «Парма», сообщается на официальном сайте пермской команды. Контракт с 22-летним игроком расторгнут по соглашению сторон. Карр присоединился к «Парме» в августе, подписав однолетний контракт. В текущем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ защитник провел два матча и в среднем за игру набирал 1,5 очка, совершал 1,5 подбора и отдавал 4 передачи.

Ранее, несколько дней назад клуб так же расторг договор с американским центровым Арнеттом Моултри. Баскетболист в составе «Пармы» сыграл 6 матчей.

Сейчас в составе команды находится 12 игроков, 4 из которых являются легионерами.