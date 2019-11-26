Омбудсменом Челябинской области стал Антон Шарпилов

На должность уполномоченного по правам человека в Челябинской области утвержден председатель реготделения «Поискового движения России» Антон Шарпилов, кандидатуру которого ранее предложил губернатор Алексей Текслер. За него проголосовали 42 депутата законодательного собрания региона, против – два, воздержались – три человека.

Господин Шарпилов отметил на заседании регионального парламента, что рассчитывает на конструктивную работу с заксобранием, поскольку «никому так, как депутатам, не известны боль и проблемы граждан».

Против назначения высказалась депутат от «Справедливой России» Ольга Мухометьярова, отметившая, что человек без опыта правозащитной работы не может занимать пост омбудсмена. Антон Шарпилов ответил, что записался на курсы повышения квалификации по специальности «юриспруденция» и рассматривает возможность получения второго высшего образования.

Пост регионального омбудсмена был вакантным в связи с переходом ранее занимавшей эту должность Маргариты Павловой в Совет федерации.