Краевые власти ищут подрядчика для транспортного обслуживания депутатов Госдумы

Минзакупок Пермского края объявило электронный аукцион на оказание транспортных услуг для члена Совета Федерации и депутатов Госдумы РФ от Пермского края.

Как указано в техническом задании, срок оказания услуг - с 1 января 2020 года по 20 ноября 2021 года, по нерегулярным заявкам заказчика. Место оказания услуг – Пермь, Пермский край.

Время оказания услуги – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Исполнитель должен иметь возможность единовременного предоставления 8 автомобилей. Машины должны быть не ранее 2014 года выпуска, четырехдверными седанами серебристого или черного цвета.

Максимальная сумма контракта составляет 10 млн руб. Победителя определят 6 декабря.