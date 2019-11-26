Ракета «Союз-2.1в» с двигателем НК-33А успешно стартовала с космодрома Плесецк

В понедельник, 25 ноября, состоялся успешный старт ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Кузнецов».

Старт ракеты «Союз-2.1в», произведенной на самарском АО «РКЦ «Прогресс», стал шестым пуском носителя легкого класса, оснащенного в качестве двигателя первой ступени силовой установкой НК-33А.

Программа летно-конструкторских испытаний новой ракеты-носителя «Союз-2.1в» с двигателем НК-33А стартовала 28 декабря 2013 года и завершилась 10 июля 2019 года, в рамках проекта успешно проведено пять пусков.

Жидкостный ракетный двигатель НК-33А является модификацией базового двигателя НК-33, созданного ОКБ Н.Д. Кузнецова. Двигатель многоразового запуска был спроектирован для первой ступени ракетно-космического комплекса тяжелого класса Н1, предназначенного для полета человека на Луну. Главное преимущество изделия – минимальный вес относительно тяги.

Андрей Сазонов