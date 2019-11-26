Группа RBI выкупила 50% доли ГК Active Group

Группа RBI приобрела 50-процентную долю ГК Active Group, в состав которой входят компании «Арендафон» (занимается арендой квартир) и «Штаб квартир» (продажа первичной и вторичной жилой недвижимости). Как пояснили в RBI, новое направление бизнеса станет частью экосистемы Группы, при этом Active Group останется самостоятельной организацией во главе с управляющим собственником — Яковом Волковым.

В RBI пояснили, что вхождение в агентский бизнес позволит компании получить доступ к обширной базе данных клиентов Active Group и к уже существующей и проработанной IT-платформе.

Подробности сделки пока не разглашаются.