Террориста из Ставрополья приговорили к десяти годам колонии

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Ставропольского края Эдуарду Баширову, сообщает пресс-служба суда. Его признали виновным в подготовке к теракту, в склонении к террористической деятельности и в участии в террористической группе (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

Суд установил, что в середине октября 2017 года Баширов вступил в террористическое сообщество, созданное его знакомым. В ноябре того же года он и его сообщники познакомились в Ногинске Московской области гражданином Сирии и уговаривали его вступить в запрещенную в России международную террористическую организацию «Исламское государство». В ходе личных встреч террористы склоняли его к принятию идеологии запрещенной террористической организации и вовлекали в ее деятельность, убеждая принять участие в боевых действиях в Сирии.

Кроме того, что в 2018 году Баширов вовлек своего знакомого к террористической деятельности, а затем вместе с другими участниками своей ячейки разработали план теракта в Хасавюрте. Но руководитель группировки изменил место теракта на курортный город Минеральных Вод. Террористы подготовили оружие, взрывчатку и боеприпасы, при этом Баширов продал свой автомобиль, чтобы покрыть расходы по подготовке теракта.

В дальнейшем один из террористов должен был разместить в обусловленном месте взрывное устройство и активировать его, в том числе путем самоподрыва. После этого остальные участники сообщества планировали атаковать граждан с помощью огнестрельного оружия.

Спецслужбам удалось предотвратить теракт, все подозреваемые были задержаны и заключены под стражу.

Дарья Голякова