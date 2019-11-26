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Жителя Ижевска будут судить за уничтожение материалов уголовного дела

Жителя Ижевска будут судить за уничтожение части материалов уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что обвиняемый привлекался в уголовное ответственности за грабеж. В сентябре текущего года при производстве следственных действий он схватил со стола материалы уголовного дела и разорвал их, рассчитывая избежать привлечения к ответственности. В отношении мужчины возбудили новое уголовное дело по ч. 2 ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования расследованию дела), которое направили в Индустриальный райсуд с обвинительным заключением. Материалы дела по факту грабежа также восстановлены, проводится расследование.

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