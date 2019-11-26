Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту наезда снегоуборочной техники на подростка

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проведет проверку инцидента, произошедшего рядом ТЦ «Таганский ряд», где погрузчик наехал на 17-летнего парня. Он получил компрессионный перелом трех позвонков, сообщает прокуратура Свердловской области. Бригадой скорой помощи пострадавший был доставлен в городскую больницу №9.

Инцидент произошел 25 ноября около 18:00 во время уборки снега в районе дома № 19 по улице Техническая.

«Предварительно установлено, что работы по уборке снега осуществлялись на транспортном средстве, принадлежащем ООО "Верт-Сервис". В момент дорожно-транспортного происшествия за рулем находился

35-летний водитель. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению правил безопасности при ведении снегоуборочных работ ООО. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.