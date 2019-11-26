В суд направлено дело в отношении криминального авторитета Апшеронского района

В Апшеронский районный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении троих ранее судимых жителей Краснодарского края. В их числе на скамье подсудимых окажется лидер преступной среды Апшеронского района, сообщили в краевой прокуратуре. Они обвиняются в совершении десяти фактов вымогательства, совершенного организованной группой лиц (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

По информации гособвинения, с начала сентября 2017 года по июнь 2018-го группа лиц в возрасте от 35 до 40 лет под руководством «смотрящего» за Апшеронским районом получили от десяти должников по обязательствам денежные средства в размере от 50 тыс. до 350 тыс. руб. При этом они угрожали потерпевшим и их родственникам применением насилия. Общий ущерб от деятельности преступной группировки превысил свыше 1 млн руб.

В настоящее время все трое обвиняемых находятся под стражей. Им грозит наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Дмитрий Михеенко