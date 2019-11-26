Спасатели и активисты продолжают искать мальчика в Самойловском районе Саратовской области

В Самойловском районе Саратовской области пятый день продолжаются поиски 12-летнего Артура Шмыглева из села Пещанка. Вечером 21 ноября мальчик не вернулся домой с прогулки, с тех пор его никто не видел.

В саратовском отделении поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказали, что поисковики расширяют зону поиска ребенка. Координатор саратовского отряда Константин Костырин сообщил ИА «Версия-Саратов», что мальчика ищут с помощью беспилотной авиации, на помощь волонтерам едут активисты из Саратова и водолазы. В поисках участвуют также полицейские, спасатели и следователи СКР.

Вчера отряд «Лиза Алерт» распространил видеообращение Константина Костырина к жителям региона с просьбой помочь в поисках. «Мы очень рады всем добровольцам. Единственное, о чем мы просим, чтобы были хорошая одежда, обувь и понимание, что это природная среда, где надо вкладываться физически»,— заявил господин Костырин.

Сергей Петунин