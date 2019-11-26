«Искусство нельзя отпускать далеко»

Не похищены, а использованы нецелевым образом — Минкульт по-прежнему требует от «Седьмой студии» 133 млн руб. Речь идет о госсредствах, которые были выделены на проект «Платформа». Однако сейчас представитель ведомства уже не столь категоричен, как раньше. Это дало повод говорить о возможности некоего компромисса по делу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Кирилл Серебренников в любом случае понесет наказание.

Второй по счету процесс по делу «Седьмой студии» и лично Кирилла Серебренникова подошел к некоей черте. Очередное заседание дало не то чтобы надежду, но повод задуматься, что наконец-то «замаячил» компромисс. Потерпевший от действий режиссера Минкульт подтвердил свое исковое требование вернуть государственные 133 млн руб. Но при этом из уст представителя ведомства Людмилы Смирновой прозвучала фраза «нецелевое использование». На самом деле она сказала, что не считает произошедшее с государственными деньгами целевым использованием.

Однако здесь ключевыми являются два слова: «целевое» и «нецелевое». Если посчитать, что ребята просто неправильно потратили госсредства — допустим, по незнанию — тогда нельзя судить их строго. Можно предположить, что художника накажут рублем или условным сроком, или тем и другим. Пусть вернет деньги, и закончим наконец-то эту историю. Не факт, что именно так случится, но теоретически такой вариант просматривается.

Понятно, что оправдать человека после двух с половиной лет следствия и судебных разбирательств невозможно.

У нас так не принято, тем более что заявление по-прежнему имеется. Но смягчить максимально наказание — к тому же для государственной пользы — вполне возможно. Да, конечно, сумма большая, но ничего, деньги найдут. Это в любом случае лучше, чем сидеть.

Почему Минкульт не отозвал требования? Он пытался оговорить человека? Хотелось бы верить, что все закончится относительно благополучно. Но неизбежно возникает следующий вопрос: ушла ли из этого дела политика? Кирилл Семенович не смирился — не направил свой талант в нужное государству русло.

Он не готов стать «своим».

А это значит, что совсем оправдать его нецелесообразно, и простить — тоже. Пусть денежки все-таки вернет, искусство нельзя отпускать далеко. Может быть, не было здесь политики: силовики встали на защиту бюджетных денег, но не очень хорошо подготовили доказательную базу. Взяли известного режиссера — общество возмутилось. Но нельзя сдать назад — честь мундира.

На самом деле, сейчас уже неважно, что было первым: стремление поставить на место известного режиссера или «профессионализм» следователей и прокуроров. Просто это история, как и многие другие, выставляет государство в неприглядном свете, и остановить этот процесс не удается. Дело длится вечно, и кому-то может показаться, что в России искусством лучше не заниматься.