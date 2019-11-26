Аэропорты не хотят отвечать за шум

Аэропорты отказываются платить жителям приаэродромных территорий (ПАТ) за шум. Компании направили письмо в правительство, в котором просят освободить их от обязанности возмещать ущерб владельцам недвижимости. Кто в итоге будет компенсировать вред экологии и здоровью жителей приаэродромных территорий? Разбирался Александр Рассохин.

Территории вокруг аэродромов разбросаны по всему Подмосковью. Это зоны в радиусе 30 км от аэропортов. В одной из таких, недалеко от Шереметьево, проживает Дмитрий. Главная особенность здесь, по его словам, это постоянный шум от самолетов: «Закрываешь окна полностью на замок, спишь без кислорода, дышать нечем, но все равно слышен свист от самолетов — просто невыносимый шум. И ты ничего абсолютно не можешь сделать. На работу идешь невыспавшийся, приходишь с работы, приезжаешь с дачи, из машины выходишь — тебя встречают самолеты.

Эта пытка просто бесконечна».

За шум, вред экологии собственникам недвижимости как жилой, так и коммерческой, в таких зонах и положены компенсации. Правда, власти до сих пор не могут договориться о конкретных границах ПАТ, и ущерб владельцам недвижимости пока так никто не возмещал.

Согласно закону, эта должны будут делать операторы аэропортов. Но они с этим несогласны и написали письмо вице-премьеру правительства России Максиму Акимову, который курирует транспортную сферу. Международная ассоциация аэропортов предлагает изменить законопроект и освободить операторов аэропортов от обязанности компенсировать ущерб. Оснований два: источник шума — самолеты, а не аэродромы, да и какой-то явной выгоды от этой территории они якобы не получают, рассказал специальный корреспондент “Ъ” Герман Костринский, который ознакомился с письмом ассоциации: «Территория устанавливается для того, чтобы определять шум, который возникает от эксплуатации самолетов, и чтобы регулировать застройку. Но для аэропортов никакой существенной выгоды от их установки нет, поэтому платить деньги они не хотят».

Но если не операторы аэропортов, то кто будет возмещать ущерб владельцам недвижимости? Партнер компании PIN Group Дмитрий Котровский считает, что доводы аэропортов обоснованы, поэтому компенсации должны выплачивать власти: «Это должно делать государство, раз оно устанавливает такие порядки.

Если законом предусмотрена зона отчуждения, в которой оказались объекты недвижимости, где нарушаются права проживающих, то государство должно выплатить компенсации этим людям.

Кто выдавал разрешение на строительство объектов недвижимости в этих зонах, тот должен был руководствоваться требованиями и ограничениями».

В районе Шереметьево проживает около 1 млн человек. Только на выплату компенсаций им потребуется 825 млрд руб. Затраты на все приаэродромные территории в стране будут неподъемными для государства, прогнозирует управляющий партнер финансово-правовой компании O2 Consulting Ольга Сорокина.

Как вариант, расходы могут взять на себя и операторы, и власти — подобная схема, к примеру, действует в Великобритании, добавляет Ольга Сорокина: «Должно быть найдено какое-то компромиссное решение между операторами аэропортов и государственными органами. Возможно, стоит предусмотреть какие-то дополнительные компенсации в адрес операторов аэропорта для выкупа недвижимости, возможно, какие-то налоговые преференции или шаги, которые позволят осуществить компенсации именно операторам. Государство в бюджет закладывает некие виды субсидий, каких-то преференций, но не прямых, то есть не финансирует ущерб, а помогает операторам аэропорта».

Впрочем, Минтранс предлагает сократить размеры приаэродромных территорий. Как результат, должны снизиться и затраты на компенсацию ущерба для владельцев имущества. Правда, чьи именно это будут затраты, так до сих пор не ясно. Представители вице-премьера Максима Акимова подтвердили “Ъ”, что получили письмо Международной ассоциации аэропортов и отправили его на проработку в Минтранс и Росавиацию.