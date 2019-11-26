Давший сотруднику саратовского УФСБ взятку в 2,2 млн рублей директор ООО получил реальный срок

В Саратове вынесен приговор гражданину, покушавшемуся на дачу взятки сотруднику ФСБ в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Установлено, что 24 апреля подсудимый, являющийся директором ООО, передал оперуполномоченному УФСБ по Саратовской области 1 млн руб. в качестве первой части взятки от ранее предложенной суммы в 2,2 млн руб. Незаконное вознаграждение предназначалось за не проведение проверок двух организаций, которые занимались незаконной эксплуатацией специализированного оборудования участка железнодорожного пути для хранения, транспортировки и отгрузки нефти контрагентам. Передача средств проходила под контролем отдела собственной безопасности УФСБ.

Подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2 млн руб.

Марина Ковалева