В Челябинске за сутки сбили трех пешеходов

За прошедшие сутки в Челябинске зарегистрировано три ДТП с участием пешеходов. Все инциденты произошли в темное время суток. По фактам происшествий проводятся административные расследования, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу.

Утром 25 ноября напротив дома № 337/3 по проспекту Победы водитель Toyota Camry при повороте налево совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина-пешеход получил травмы, он госпитализирован.

Также утром 25 ноября напротив дома № 7а по улице Заводская в поселке Шершни водитель автомобиля Hyundai сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода увезли на скорой.

Вечером 25 ноября напротив дома № 15а по улице 250 лет Челябинску водитель автомобиля Renault – женщина 1954 года рождения – совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по «зебре». В результате происшествия травмы получила женщина 1988 года рождения, ей рекомендовано амбулаторное лечение.

За 10 месяцев 2019 года на территории Челябинска произошло 491 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. В 205 случаях пешеходы пострадали в зоне действия пешеходных переходов.