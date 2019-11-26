В Ростове подрядчика по ремонту школы оштрафовали на 6,4 млн рублей

Прокуратурой Советского района Ростова выявила нарушения федерального законодательства в работе по благоустройству территории с капитальным ремонтом физкультурно-оздоровительной зоны МБОУ «Школа № 60» на общую сумму более 24,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Проверка показала, что подрядная организация должна была закончить работу до 30 августа этого года. Однако к моменту проверки работы окончены не были. Это нарушило нормальное функционирование школы, помешало перейти на односменный режим работы, ограничило возможность обучающихся заниматься физкультурой на стадионе и привело к продолжению строительных работ на территории учебного заведения одновременно с пребыванием там детей, поставив под угрозу жизнь и здоровье школьников.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, в отношении организации и виновных должностных лиц. Суд оштрафовал подрядчика на общую сумму более 6,4 млн руб.

Дарья Голякова