СКР заинтересовался падением второклассницы из окна омской школы

Омское управление Следственного комитета России завело уголовное дело о халатности сотрудников школы №82. По данным следствия, днем 20 ноября восьмилетняя ученица второго класса оказалась заперта в школьной библиотеке по недосмотру работников учреждения. «Пытаясь привлечь к себе внимание, девочка выпала из окна второго этажа здания школы. При падении ребенок получил телесные повреждения»,— сообщает ведомство. Ребенка госпитализировали с кататравмой, компрессионным переломом одного из позвонков.

Илья Николаев