Предполагаемым виновником ДТП с 14 пострадавшими в Татарстане стал водитель микроавтобуса

Стали известны детали крупного смертельного ДТП с одним погибшим и 14 пострадавшими, которое накануне произошло в Татарстане. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, предполагаемым виновником аварии стал 49-летний водитель микроавтобуса.

Напомним, что инцидент произошел накануне утром на 23 км автодороги Набережные-Челны – Заинск – Альметьевск. По предварительной версии, водитель микроавтобуса «Газель» на большой скорости нарушил правила расположения машины на дороге, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной Chevrolet. Затем микроавтобус развернуло на 90 градусов, и транспорт столкнулся с другим автомобилем Volkswagen Polo, уточнили в пресс-службе.

34-летний пассажир Chevrolet скончался от полученных травм. Водитель иномарки и пять пассажиров «Газели» были госпитализированы. Водительский стаж сидевшего за рулем микроавтобуса составляет 16 лет. На протяжении двух последних лет его шесть раз штрафовали за нарушения ПДД на территории Татарстана, говорится в сообщении МВД.

"Ъ-Казань"