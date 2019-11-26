Более 500 домов в Удмуртии остались без газа

Газопровод высокого давления диаметром 110 мм повредили в д. Русский Вожой при проведении частным лицом несогласованных земляных работ. Сообщение об аварии поступило в 17:25 25 ноября, сообщает пресс-служба МЧС России по Удмуртии. В результате без газа остались 579 абонентов в д. Русский Вожой и коттеджных поселках «Отрадное» и «Европа». Кроме того, под отключение попали детский сад и фельдшерско-акушерский пункт в Русском Вожое.

Работу газопровода восстановили менее чем через пять часов. По состоянию на 08:00 26 ноября к сети подключили 100 домов, подключение к социальным объектам также восстановлено.