Обвиняемые в хищении 115 млн рублей у оборонного предприятия получили условные сроки

В Алтайском крае завершился судебный процесс по делу о хищении свыше 115 млн руб. у федерального научно-производственного центра «Алтай», связанного с госкорпорацией «Роскосмос». Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета России.

В 2017 года ФСБ выявила многомиллионное хищение средств оборонного предприятия. В круг подозреваемых попали гендиректор ФНПЦ, его первый заместитель и главный научный сотрудник. По версии следствия, гендиректор заключал договоры подряда с возглавляемыми его подчиненными фирмами на разработку конструкторской и эксплуатационной документации, изготовление, сборке, монтаж оборудования. На самом деле работы выполнялись исключительно за счет трудовых и производственных ресурсов ФНПЦ, установило следствие, а деньги за работы исправно перечислялись на счета подрядных организаций. Общая сумма хищений, по подсчетам следствия, составила свыше 115 млн руб. В целях обеспечения гражданского иска силовики добились ареста имущество подозреваемых на общую сумму более 107 млн руб.

Во время следствия гендиректор ФНПЦ скончался. Однако его близкие, уверенные в его полной невиновности, настояли на рассмотрении уголовного дела. Суд подсчитал доказанной вину всех троих фигурантов. В отношении экс-главы предприятия он прекратил дело, первому заместителю и главному научному сотруднику ФНПЦ по статье УК о пособничестве в растрате (ст. 33 и ст. 160) назначил условные сроки и штраф по 1 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ФНПЦ «Алтай» принадлежит Московскому институту теплотехники (94,62%), входящему в структуру корпорации «Роскосмос». Еще 8,5% ФНПЦ принадлежит Росимуществу. Финансовые показатели предприятия не раскрываются.

Илья Николаев