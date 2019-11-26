73% стоимости нового концертно-спортивного комплекса может оплатить федеральный бюджет

Министр спорта Пермского края Владимир Епанов на заседании инфраструктурного комитета заксобрания назвал предварительные пропорции финансирования нового концертно-спортивного комплекса в Дзержинском районе Перми. По словам министра, 73% стоимости объекта может оплатить федеральный бюджет. Оставшиеся 27% предполагается выделить из краевого бюджета.

Новый спортивный объект планируется разместить на территории Товарного двора. Концертно-спортивный комплекс, рассчитан на 10,5 тыс. мест. Площадь объекта - 32,6 тыс. кв. м. Оценочная стоимость — более 6 млрд руб. Проектирование оценивается в 210 млн руб. Разработку проектно-сметной документации предполагается завершить в 2021 году, строительно-монтажные работы запланированы на 2022–2024 годы.

Профильный комитет заксобрания рекомендовал включить комплекс в перечень объектов капитального строительства. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании заксобрания 28 ноября.