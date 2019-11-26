CБиДХ Ижевска незаконно сбрасывала сточные воды в городской пруд

Служба благоустройства и дорожного хозяйства (СБиДХ) Ижевска незаконно сбрасывала сточные воды в городской пруд через сети ливневой и дренажной канализации по ул. Набережной Зодчего Дудина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что у СБиДХ не имело разрешение о предоставлении Ижевского пруда в пользование. Также учреждение не проводило учет качества сброшенных сточных вод, а также не предоставляло результаты такого учета в уполномоченный орган. По результатам анализов в сточных водах выявили превышения по содержанию загрязняющих веществ.

Ранее прокуратура уже вносила представление СБиДХ, но оно было проигнорировано, а учреждение не прекратило сброс сточных вод. В связи с этим удмуртский природоохранный межрайонный прокурор направил исковое заявление в Первомайский райсуд с требованием привести деятельность по сбросу сточных вод в соответствии с законодательством. Суд удовлетворил требование прокурора.