Полиция Грузии задержала 28 человек во время протестов у здания парламента

Грузинская полиция задержала 28 человек во время митинга оппозиции возле здания парламента, сообщило МВД страны. Во время разгона акции три человека получили травмы различной степени тяжести.

«Акция вышла за рамки закона о свободе собраний и свободе выражения мнений»,— говорится в сообщении ведомства. МВД отметило, что полиция предупреждала организаторов и участников митинга, что применит силу, если они не расчистят от барьеров проезжую часть и вход в парламент. Ведомство дало им «разумный срок» на выполнение требований, однако протестующие не стали этого делать.

Напомним, грузинская оппозиция продолжает акции протеста с требованием к правительству провести парламентские выборы 2020 года по новой схеме. Правящая партия «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили при этом накануне пошла на уступки оппозиционерам, объявив о решении не выдвигать своих кандидатов в ряде одномандатных округов. Власти намерены добиться «более сбалансированного представительства» политических сил в парламенте нового созыва. Их противники, однако, назвали такой шаг дешевым подкупом.

О протестах — в публикации “Ъ” «Оппозиция размечталась не хуже власти».