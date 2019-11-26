Определен подрядчик для обследования технического состояния строящегося зоопарка в Перми

Выполнением комплексного обследования технического состояния объекта капитального строительства: «Зоопарк в г. Перми» (1 очередь строительства) займется ООО «Инвента». Общество признано победителем аукциона, с ним заключат контракт стоимостью 1,25 млн руб. Второй участник аукциона – ООО «Активпроект» оценило свои услуги в 1,29 млн руб. Данные об этом опубликованы на сайте госзакупок.

Комплексное обследование зданий незавершенного строительства нового зоопарка в Перми необходимо провести в течение трех месяцев. Исполнитель должен определить фактическое состояние зданий и их элементов; получить количественную оценку фактических показателей качества конструкций (прочности, сопротивления теплопередаче и др.) с целью завершения строительных работ и т.д.

Напомним, строительство нового зоопарка началось в 2017 году. Согласно краевому перечню объектов капстроительства общественной инфраструктуры, стоимость комплекса составляет 4,9 млрд руб. Стоимость работ первой очереди оценивается в 1,8 млрд руб. Сдача первой части первой очереди намечалась еще в марте 2018 года. Сейчас его планируют сдать в 2021 году.

1 августа следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц по факту хищения 129 млн руб. бюджетных средств. По версии следствия, в «РЖДстрое» изготавливались акты об объемах выполненных работ формы КС-2 и об их стоимости формы КС-3, которые содержали недостоверные сведения.

Для установления суммы ущерба в рамках расследования уголовного дела был назначен целый ряд экспертиз, в том числе и строительно-техническая.

Стоит отметить, что после возбуждения уголовного дела в ситуацию активно включился Госстройнадзор. Ведомство составило в отношении АО «РЖДстрой» несколько административных протоколов, касающихся нарушения правил проведения строительных работ. Свой анализ ситуации на объекте провела Контрольно-счетная палата Пермского края. В информации, опубликованной на сайте контрольного органа 25 октября, говорится, что в результате экспертно-аналитического мероприятия установлены нарушения требований Градостроительного кодекса, ФЗ «О закупках», строительных требований, а также условий заключенных гос­контрактов, «в том числе сроков выполнения работы».

В ноябре Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск краевого управления капстроительства к подрядчику строительства Пермского зоопарка - АО «РЖДстрой». Истец требует взыскать с подрядчика 583,3 млн руб. Дата рассмотрения иска назначена на 13 января 2020 года.

Ранее представители краевого Минстроя заявляли, что не приняли работы подрядчика на объекте на сумму свыше 500 млн руб. и потребовали их к возврату.