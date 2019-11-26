Ввод жилья в Ростовской области вырос на 13%

За десять месяцев этого года предприятия и индивидуальные застройщики построили в Ростовской области 27 тыс. квартир общей площадью 2 млн кв. м. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Около 48% площади построенного в регионе жилья пришлось на многоэтажное жилое строительство. С начала года в эксплуатацию сдали 957,9 тыс. кв. м общей площади многоквартирных жилых домов, что почти на 25% больше прошлогоднего показателя.

Более 50% общего ввода жилья построило население области — более 1 млн кв. м., что на 3% больше аналогичного показателя за прошлый год.

Лидерами среди городских округов с высокими темпами ввода жилья по итогам января-октября 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года стали Гуково и Донецк. Среди муниципальных районов лидирует Аксайский, Цимлянский и Тарасовский район.

При этом три городских округа и 16 муниципальных районов за год сократили объем построенного жилья. Наибольшее снижение зафиксировано в Таганроге (больше 25%), а также в Зерноградском и Куйбышевском районах (почти на 50%).

Дарья Голякова