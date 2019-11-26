СКА вновь обыграл китайский «Куньлунь»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА на своей площадке в Ледовом дворце обыграл китайский «Куньлунь». Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:1. В их составе отличились Артем Зуб, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко и Йоонас Кемппайнен. Единственная шайба у гостей на счету Спенсера Фу.

После очередной победы в активе армейцев Петербурга теперь 42 очка, команда по-прежнему располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Следующий матч СКА проведет в среду, 27 ноября, на своей площадке против ХК «Сочи».