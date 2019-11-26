Телетрапы в Большом Савино появятся следующим летом

Установка телетрапов в аэропорту Большое Савино начнется в июне следующего года. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на краевой минтранс. С ноября работы по модернизации перрона и рулежной дорожки не ведутся из-за холодов.

Напомним, реконструкция аэровокзального комплекса Большого Савино началась в апреле 2018 года и оценивается в 5,5 млрд руб. На первом этапе будет отремонтирован аванперрон, рулежная дорожка и перрон для стоянки трех самолетов.

Проектно-сметная документация (ПСД) второго этапа реконструкции будет готова в третьем квартале 2020 года. Объем финансирования составит 4,9 млрд руб.