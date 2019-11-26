Суд вернул иск бывшего топ-менеджера «Камской долины»

Арбитражный суд 22 ноября вернул иск бывшего гендиректора АО «Камская долина» Андрея Гладикова. Экс-руководитель в рамках банкротного дела ООО «Жилсоцинвест» (компания ГК «Камская долина») потребовал привлечь к субсидиарной ответственности Сбербанк.

По мнению господина Гладикова, банк несет ответственность за банкротство группы. По мнению акционера, Сбербанк являлся организацией, контролирующей должника, он имел право давать обязательные для исполнения должником указания, сопровождал весь процесс деятельности группы.

В итоге суд пришел к выводу, что у Андрея Гладикова отсутствует право на подачу заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Оно, по мнению суда, есть у конкурсных кредиторов и представителей работников должника.

В определении суд также специально обратил внимание, что в настоящее время конкурсным управляющим ООО «Жилсоцинвест» подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц – самого господина Гладикова, а также других топ-менеджеров группы – Алевтины Романовой и Алексея Щвецова. Управляющий требует взыскать с них в пользу ООО «Жилсоцинвест» 1, 578 млрд руб.

«Являясь ответчиком по заявлению конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности, Андрей Гладиков вправе заявлять доводы, изложенные им в настоящем заявлении, в качестве своих возражений против привлечения его к субсидиарной ответственности», - отмечено судом.

Господин Гладиков считает, что причина возврата - необходимость изменения круга заявителей. В частности, указывается, что заявителями могут быть кредиторы «Камской долины». «В этой ситуации, один из кредиторов группы «Камская долина» - ООО «Т групп» - проинформировал акционеров компании о намерении сегодня, 26 ноября, подать иск в Арбитражный суд с аналогичным требованием о привлечении Сбербанка к субсидиарной ответственности» - заявил экс-гендиректор.

Стройгруппа «Камская долина» до 2017 года была крупнейшим застройщиком Перми. В течение 2017 года все компании холдинга вошли в процедуру банкротства. Основным кредитором является Сбербанк — сумма долга превышает 1 млрд руб.