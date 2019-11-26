В Магнитке обсудили вопросы развития Национальной системы квалификаций

В Магнитогорске состоялся Форум руководителей и специалистов предприятий горно-металлургической промышленности «PRO формат», посвященный формированию отраслевой позиции по проблемным вопросам и перспективам развития Национальной системы квалификаций.



Организаторами отраслевого форума выступили Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе РФ, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал».

Участниками встречи, проходившей в формате стратегических сессий, стали представители трех десятков металлургических предприятий и образовательных организаций, федеральных структур. По мнению директора КЦПК «Персонал» Андрея Козловского, выбранный формат дает возможность высказаться каждому участнику, чтобы каждая компания была услышана.

Магнитогорск выбран площадкой для проведения форума по инициативе исполнительного директора Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России (АМРОС), председателя совета по профессиональным квалификациям горно-металлургического комплекса Алексея Окунькова.

- Тема встречи очень серьезная, поскольку затрагивает подготовку квалифицированного персонала, выработку единой концепции обучения и повышения квалификации, - отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров. - Благодаря тому, что на приглашение принять участие в форуме откликнулось немало предприятий, работа будет плодотворной и позволит в дальнейшем выступать единым фронтом производителей.

Национальная система квалификаций начала формироваться с 2015-го года. Она требует от работодателей сформулировать требования к той или иной профессии. Сформировав систему квалификаций можно пересматривать профессиональные стандарты. Из этого следует, что предприятия смогут требовать от учебных заведений определённым образом готовить для них кадры. Как привести требования каждого отдельного предприятия к общему знаменателю - этот вопрос и стоял перед участниками форума «ПРОформат».

В ходе стратегических сессий обсуждались темы выработки отраслевой позиции по применению Национальной системы квалификаций, противоречий и ограничений применения «сквозных» квалификаций, являющихся общими с другими секторами народного хозяйства, вопросы всех уровней образования для металлургических предприятий, профориентация в горно-металлургическом комплексе на отраслевом и федеральном уровнях, а также молодежная политика промышленных компаний.

Таким образом, тема образования становится одной из ключевых в вопросе развития системы квалификаций и профстандартов. По мнению старшего менеджера группы руководящих кадров управления кадров ПАО «ММК» Сергея Козлова, основной проблемой профессиональных стандартов является то, что они пока не интегрированы в стандарты образовательных учебных заведений как среднего образования, так и высшего. На Магнитогорском металлургическом комбинате пробелы в образовании ликвидирует система наставничества. Молодым специалистам мастера передают практический опыт и знания. Магнитка в этом плане стала одной из первых, где успешно интегрируется среднее и высшее образование с производством.

Но проблем в системе образования, как отметили участники форума, очень много. Отменяется обучение по ряду профессий. По программам специалитета металлургов не готовит ни один вуз. Бакалавров по несколько месяцев доучивают на предприятии, а магистры далеки от реалий. Со средним профессиональным образованием ещё хуже, потому что на опасное производство до 18 лет нельзя пускать. Как результат многие отраслевые профессии исчезают из перечня, потому что по ним нельзя приобрести опыт.

Мозговой штурм позволил найти ряд решений. В их числе развитие прикладного бакалавриата для металлургов с углублёнными знаниями и магистратуры для действующих специалистов, переход на сетевую систему подготовки, организация наставников с предприятий для студентов, длительные стажировки на производстве для формирования профессиональных компетенций.

Все инициативы и предложения со стороны предприятий рассмотрены Советом по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе. На заседании был сформулирован итоговый документ форума «ПРОформат». По словам Алексея Окунькова, состоявшееся мероприятие позволит выработать консолидированную позицию нашего горно-металлургического комплекса, что будет учтено при разработке и совершенствовании самой системы.