Прокуратура проверяет обстоятельства пожара в красноярской колонии

Красноярская прокуратура занялась проверкой по факту пожара в исправительной колонии №5, произошедшего полторы недели назад. Как сообщает краевая прокуратура, ночью 17 ноября вспыхнул и полностью выгорел производственный цех по изготовлению топливных брикетов, в результате пожара никто не пострадал.

«В тот же день работники специализированной прокуратуры выехали в исправительное учреждение, осмотрели место пожара, опросили осужденных и сотрудников администрации ИК-5, просмотрели видеозаписи возникновения и тушения пожара, изучили документацию, провели иные необходимые проверочные мероприятия»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуроры выяснили, что сотрудники администрации колонии нарушали требования пожарной безопасности, а это привело к «несвоевременному обнаружению очага возгорания производственного объекта и его последующему тушению».

Илья Николаев