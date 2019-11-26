ВКС взяли на управление запущенный с Плесецка военный спутник

Военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление воздушно-космическими силами, сообщили в Минобороны. С орбиты может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.

«Оптическая аппаратура космического аппарата также позволяет производить съемку поверхности Земли»,— заявили в военном ведомстве (цитата по ТАСС). Бортовые системы спутника функционируют в штатном режиме.