ВКС взяли на управление запущенный с Плесецка военный спутник

Военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление воздушно-космическими силами, сообщили в Минобороны. С орбиты может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
«Оптическая аппаратура космического аппарата также позволяет производить съемку поверхности Земли»,— заявили в военном ведомстве (цитата по ТАСС). Бортовые системы спутника функционируют в штатном режиме.
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