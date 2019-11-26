В Казани прошла акция в поддержку законопроекта о профилактики домашнего насилия

В понедельник в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, сторонницы партии «Яблоко» провели в Казани акцию в поддержку законопроекта о профилактике домашнего насилия в России. Участницы акции вышли с плакатами «Улыбайся и терпи. Не провоцируй», «Терпи и молчи», «Молчать нельзя!», «Бить нельзя наказывать. Требуем расставить приоритеты», «Бьет — не значит любит! Нет домашнему насилию», сообщили в региональном отделении партии.

Напомним, в сентябре депутат Госдумы Оксана Пушкина («Единая Россия») сообщила “Ъ”, что парламентарии подготовят проект «Об основах профилактики домашнего насилия». Это повлечет за собой разработку законопроектов «О равенствах женщин в трудовых отношениях» и «О сексуальных домогательствах».

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”