Размер регионального маткапитала вырос до 150 тысяч рублей

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На заседании 25 ноября депутаты Воронежской областной думы приняли решение, по которому региональный материнский капитал проиндексирован со 116 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Также увеличено число семей, которые получат данную выплату. Как рассказал председатель облдумы Владимир Нетёсов, внедрение этой нормы позволит охватить мерой поддержки в виде регионального материнского капитала около 85% воронежских многодетных семей. Предоставление регионального маткапитала на новых условиях начнется уже при рождении третьего и каждого последующего ребенка после первого декабря текущего года.

«Документ принят думой, в том числе, для реализации на территории региона проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Воронежской области» национального проекта «Демография»,– рассказал Владимир Нетёсов. - Депутаты облдумы неоднократно обсуждали с правительством региона возможность индексации регионального маткапитала и смягчения параметров его предоставления, чтобы охватить как можно большее число семей, проживающих на территории области». «Сегодня выверенная, сбалансированная бюджетная и налоговая политика региона, а также прогнозируемая положительная динамика экономического развития области позволяют заложить дополнительные средства на финансирование отдельных направлений, связанных с социальной сферой, в том числе дополнительную поддержку семей с детьми», – уверен председатель облдумы.

Владимир Нетёсов отметил, что государственная задача по улучшению демографической ситуации «в нашем регионе обеспечивается комплексно»: «В этом направлении областная дума тесно взаимодействует с профильными структурами исполнительной власти региона, муниципальными образованиями и общественными объединениями».

По мнению председателя комитета Воронежской облумы по труду и соцзащите населения Людмилы Ипполитовой, региональный материнский капитал в регионе всегда был одной из самых эффективных мер социальной поддержки семей с детьми. «С уверенностью могу сказать, что Воронежская область по праву гордится своим региональным материнским капиталом, поскольку у нас он предоставляется на третьего и каждого последующего ребенка. Большинство субъектов разработали систему по аналогии с федеральным материнским капиталом и предоставляют его только один раз: или на второго ребенка или на последующего ребенка»,– пояснила Людмила Ипполитова. Она напомнила, что эта мера соцподдержки для семей, имеющих детей, была введена в областное законодательство законом «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области» с 1 января 2012 года.

Теперь размер регионального маткапитала Воронежской области занимает второе место среди субъектов центральной России. Кроме того, корректировки смягчили условия предоставления данной выплаты. Ранее региональный маткапитал предоставлялся семьям, чей среднедушевой доход не превышал однократной величины прожиточного минимума, установленного в области (в третьем квартале он утвержден в размере 9390 руб.). После законодательных изменений на эту меру соцподдержки смогут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

«Введение этой законодательной нормы позволит охватить мерой поддержки в виде регионального маткапитала около 85% воронежских семей, где родились третьи и последующие дети,– рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. – Дополнительные расходы на предоставление регионального материнского капитала на период 2020-2022 годов составят 405 млн руб. Прогнозируется, что за трехлетний период региональный маткапитал будет предоставлен более чем восьми тысячам воронежских семей. Средства, необходимые для реализации указанной меры поддержки в 2020 году, предусмотрены проектом закона об областном бюджете в полном объеме».