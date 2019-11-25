Минэкномразвития просит регионы помочь НКО бороться с ВИЧ

Некоммерческие организации, работающие с ВИЧ-инфицированными, получили от регионов на свою работу за год «смешные деньги» — всего около 28 млн. руб., отметили представители Минэкономразвития на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. При этом работа НКО с ключевыми группами риска является одним из основных механизмов стратегии по борьбе с распространением ВИЧ в РФ. Как отмечают эксперты, несмотря на то, что основный путь инфицирования сейчас является гетеросексуальным, наибольшее число мужчин трудоспособного возраста (от 30 до 50 лет) заражаются при употреблении наркотиков.

В 2020 году завершится реализация разработанной Минздравом и принятой в 2016 году Стратегии по борьбе с распространением ВИЧ, начинается разработка нового аналогичного документа. Напомним, действующая стратегия подразумевает активное участие социально ориентированных НКО, в частности, в разработке и внедрении программ профилактики ВИЧ-инфекции, в том числе в ключевых группах населения (к ним относятся, в частности, потребители инъекционных наркотиков, работники коммерческого секса, мужчины, имеющие секс с мужчинами, заключенные). НКО, согласно стратегии, могли «привлекаться» к оказанию услуг по тестированию ВИЧ, социальной и психологической поддержке ВИЧ-инфицированных, а также услугам по реабилитации и социальной адаптации.

На всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа многие участники, включая министра здравоохранения Веронику Скворцову и главного внештатного специалиста Минздрава по ВИЧ-инфекции Евгения Воронина, подводя предварительные результаты, отмечали роль НКО в реализации стратегии, в том числе в работе с ключевыми группами. Старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора НИИ эпидемиологии Наталья Ладная сообщила, что последние три года преобладает в России инфицирование при гетеросексуальных контактах, а инфицирование через употребление инъекционных наркотиков «в настоящее время снизилось до 38%»: «Однако сейчас 61% всех ВИЧ-инфицированных — это люди, зараженные при употреблении наркотиков. Эта группа никуда не девается». При этом в группе мужчин в возрасте 30-50 лет «по-прежнему наибольшая часть заражается при употреблении наркотиков», а среди мужчин в возрасте от 15 до 24 лет «доля зараженных при гомосексуальных контактах доходит до 20%»: «Однако 70% впервые выявленных в 2018 году находятся именно в возрастной группе 30-50 лет».

Начальник отдела проектов межведомственного взаимодействия Татьяна Евлампиева напомнила, что роль социально ориентированных НКО в оказании услуг в сфере здравоохранения «скромной»: «Те услуги, которые представляют НКО, не существуют для здравоохранения. Например, профилактика не подчинена какому-нибудь реестру, у нее нет конкретного тарифа и какого-то стандарта на оказание этой услуги. И в связи с этим существует огромный барьер: как этих поставщиков на этот рынок мы можем запустить».

Тем не менее, именно тема ВИЧ, по ее словам, представлена большее всего в сфере услуг, оказываемых СО НКО в сфере здравоохранения: «Помимо ВИЧ есть примеры вовлечения граждан в безвозмездное донорство и оказания услуг паллиативной помощи». В прошедшем году в сфере борьбы с ВИЧ социальный услуги в России оказывали 39 некоммерческих организаций, которые поделили около 27,8 млн. руб., выделенные из региональных бюджетов. «Сейчас мы говорили о том, что НКО активно вовлекаются и являются значимой частью процесса, но мы можем видеть, что это происходит за довольно смешные деньги»,— отметила госпожа Евлампиева. Из этих средств 63% были направлены регионами для работы в Центральном федеральном округа, 14% — в Сибирском, 9% — в Уральском, 7% — в Приволжском, 6% — в Южном и 1% — в Дальневосточном.

Госпожа Евлампиева отметила, что основным механизмом передачи услуг НКО является ФЗ 44 («О контрактной системе»: «При этом все мы знаем, что в рамках этого закона некоммерческие организации чаще всего проигрывают предпринимателям. Здесь велик риск, что торги выигрывает коммерсант, не обладающий компетенциями, которые есть у НКО». Напомним, в 2018 году “Ъ” публиковал анализ общественного движения «Пациентский контроль» тендеров, проведенных в регионах (см. “Ъ” от 22 октября 2018 года), тендеры на услуги по профилактике, в частности, выиграли фирмы, занимающиеся оптовой торговлей канцтоварами, подбором персонала, арендой медицинского оборудования или разработкой компьютерного обеспечения. Как отмечали тогда представители движения, проблема была в отсутствии единых стандартов: «Каждый регион самостоятельно решает, каким образом проводить профилактику». «Мы пытаемся внести изменения в законодательство, но пока этого не случилось»,— отметила Татьяна Евлампиева».

При этом госпожа Евлампиева отметила, что Минэкномразвития «находится в одинаковом позиции с Минздравом»: «В 2020 году нас заканчивается комплекс мер по доступу НКО на рынок в социальной сфере»: «Мы уже получили поручение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой обновить комплекс мер по доступу НКО на рынок услуг. В настоящий момент мы уже приступили к этой работе, создав рабочую группу, куда вошло, в частности, министерство здравоохранения вошел Минздрав». Также, по ее словам, в регионы направлены запросы по их предложениям по отраслям, «что необходимо предпринять, чтобы создавались более благоприятные условия для доступа негосударственных поставщиков на рынок услуг в социальной сфере».

Валерия Мишина