Суд приговорил члена террористической группы к десяти годам колонии

Южный окружной военный суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима жителя Ставропольского края Эдуарда Баширова. Он признан виновным в подготовке к теракту, в склонении к террористической деятельности и в участии в террористической группе — ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ, сообщает пресс-служба суда. Подсудимый полностью признал свою вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение.

По версии следствия, Баширов в середине октября 2017 года вступил в террористическое сообщество, созданное его знакомым (Али Дибировым, его уголовное дело еще расследуется, как и дела других участников группы — Сабира Набиева и Эмиля Асланова). Спустя месяц приятели в подмосковном Ногинске нашли молодого сирийца, которого убеждали вступить в международную террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в России) и принять участие в боевых действиях в Сирии. Судом также установлено, что Баширов завербовал своего знакомого в террористическую группу.

Весной 2018 года сообщники разрабатывали план террористического акта в Дагестане, задумав заложить в городе Хасавюрте несколько самодельных взрывных устройств (СВУ) и расстрелять жителей. Однако затем Дибиров якобы единолично принял решение устроить теракт на курорте Кавказских Минеральных Вод. Один из подельников, реализуя намеченное, согласно отведенной ему роли, приобрел в Дагестане самодельный пистолет, патроны к нему, боеприпасы, электродетонатор мгновенного действия и две тротиловые шашки. Руководитель группы нашел недостающую часть компонентов СВУ, а также подготовил схему изготовления бомбы с описанием сборки конструкции и укладки поражающих элементов.

После изготовления СВУ участники террористической группы должны были приехать на курорт Кавминвод и подобрать место для совершения теракта. При этом Баширов должен был продать свой автомобиль, а полученные от продажи деньги передать руководителю группы на покрытие текущих расходов, связанных с подготовкой террористического акта. Согласно плану, один из членов группы должен был разместить в обусловленном месте СВУ и активировать его, в том числе путем самоподрыва. Баширов же, находясь рядом с местом теракта, должен был расстреливать жителей, а также сотрудников спецслужб и правоохранителей, прибывших на место происшествия.

Теракт удалось предотвратить. Подозреваемые были задержаны в прошлом году и заключены в СИЗО Пятигорска.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону