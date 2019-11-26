НТО не вечер

Краевой парламент подготовил ко второму чтению новый законопроект о штрафах за незаконное размещение НТО. Отметим, что предыдущая инициатива о регулировании таких объектов была отменена решением Пермского краевого суда. Региональная прокуратура опасается, что новый проект также может быть оспорен в суде, и просит отложить его принятие. В парламенте и администрации Перми, напротив, не видят препятствий для принятия законопроекта. Защитники владельцев НТО пока не сформировали правовую позицию по новой инициативе.



Рабочая группа регионального законодательного собрания подготовила изменения к законопроекту «Об административных правонарушениях в Пермском крае» ко второму чтению. Напомним, эта инициатива была внесена в краевой парламент главой Перми Дмитрием Самойловым и устанавливает ответственность за нарушение правил благоустройства при размещении нестационарных торговых объектов (НТО).

Мэр предлагает исключить из закона статью 6.7.1 «Нарушение правил благоустройства территории в части размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению». Ранее эту норму отменил Пермский краевой суд. Позже данное решение было оставлено в силе Верховным судом РФ. Спорную норму предлагается заменить новой статьей 6.15 «Нарушение правил благоустройства территорий муниципальных образований в части размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений».

Депутаты рассмотрели поправки, изменяющие суммы штрафов, установленные предыдущей редакцией законопроекта. В частности, были поддержаны предложения депутата Александра Григоренко о снижении минимальных сумм штрафа для юридических лиц. Минимальный штраф за размещение НТО на территориях общего пользования, детских и спортивных площадках, газонах и цветниках снижен с 50 до 30 тыс. руб. Минимальный размер штрафа за незаконное размещение НТО на придомовой территории для граждан снижен с 4 до 2 тыс. руб., для должностных лиц — с 20 до 10 тыс. руб., а для юридических лиц — с 50 до 30 тыс. руб.

Вместе с тем парламентарии поддержали и предложение депутата Надежды Лядовой об увеличении максимального размера штрафов для юрлиц. Согласно инициативе госпожи Лядовой, максимальная санкция за незаконное размещение НТО на территориях общего пользования увеличится со 100 до 150 тыс. руб., а за размещение объектов на придомовой территории — со 100 до 250 тыс. руб. Предложения Надежды Лядовой были приняты при двух воздержавшихся — Александре Григоренко и Владимире Корсуне.

Против рассмотрения законопроекта Дмитрия Самойлова во втором чтении выступила краевая прокуратура. Представители надзорного органа заявили, что «к концепции закона остаются вопросы», и попросили отложить рассмотрение вопроса на пленарном заседании до февраля-марта 2020 года. Предполагается, что к этому времени будет понятна судебная практика по спорным вопросам.

Представители прокуратуры напомнили, что суд отменил предыдущую норму из-за неконкретности формулировок и различий в требованиях к размещению НТО в правилах благоустройства муниципалитетов Пермского края. Требования к размещению НТО в территориях различаются, но краевой закон устанавливает единую ответственность за их нарушение. «Сегодня мы видим максимально конкретную формулировку, но вопрос, касающийся разных правил благоустройства, остается открытым. Существует высокий риск, что закон может быть оспорен в суде»,— считают в региональной прокуратуре.

Первый заместитель главы Перми Виктор Агеев с опасениями надзорного ведомства не согласился. «Если поправки и видоизмененный проект соответствуют закону, то непонятно, зачем откладывать рассмотрение. Различия в правилах благоустройства заложены в самой их сути. Это муниципальные правовые акты, и они всегда будут различаться»,— считает чиновник. Он добавил, что из-за отмены предыдущей нормы, устанавливавшей штрафы за размещение НТО, «возник разрыв в правоприменении» и муниципалитеты нуждаются в основаниях для назначения штрафов.

Консультант государственно-правового управления заксобрания Никита Головин заявил, что отложение рассмотрения законопроекта не снизит риски его оспаривания в суде. «Эту норму все равно будут оспаривать, и новых аргументов для отстаивания нашей точки зрения в ближайшее время не появится»,— пояснил господин Головин.

«Нет смысла искусственно задерживать принятие закона»,— согласился депутат Александр Григоренко. «Сейчас идет борьба двух концепций регулирования НТО: администрации Перми и владельцев торговых объектов. Разрешить этот спор сможет только суд. Поэтому иски будут в любом случае»,— добавил парламентарий. «Отсудимся — поймем»,— поддержал позицию депутата Виктор Агеев.

Инициатива главы Перми будет рассмотрена на заседании комитета краевого заксобрания по госполитике, а также на пленарном заседании заксобрания 28 ноября.

«Чтобы оценить перспективы обжалования нормативного правового акта, нужно увидеть его окончательную редакцию»,— считает член генсовета «Партии Роста» Антон Любич, представлявший интересы владельцев НТО в Верховном суде. «Когда законопроект будет принят и опубликован, появится возможность оценить, насколько эта инициатива корректна, насколько учтены замечания Верховного суда. И исходя из этого будет сформирована правовая позиция»,— добавил господин Любич.

Константин Кадочников