Улицы Лондона закрылись для Uber

Власти Лондона отказали Uber в новой лицензии. В транспортном управлении города заявили, что у сервиса проблемы с безопасностью. В столице Великобритании с Uber сотрудничают 45 тыс. водителей. Для компании это один из крупнейших рынков. Конфликт американского стартапа с регулятором начался два года назад. Тогда лицензию Uber отозвали, но сервис продолжил работу. Компания оспорила решение и получила временную лицензию. 25 ноября срок действия документа истек, и власти Лондона решили его не продлевать.

Uber вновь собирается подавать апелляцию, сообщил корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: «Якобы нет надежной системы проверок, которая исключила бы подделки: создаются фальшивые счета с использованием данных других водителей, копируются аккаунты. За последние полтора-два года они были использованы 14 тыс. раз. — 43 человека это сделали. И среди них обнаружены те, кого специально лишили лицензии за какие-то грубые нарушения. Правда, представитель Uber заявил, что сама компания уведомила транспортное управление, что есть проблемы, которые с тех пор были полностью устранены».

В России лицензию на перевозки получают водители, а не агрегаторы, пояснил руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. И зачастую компании не проверяют, есть ли разрешение у человека, которому передают заказ.

«Бизнес-модель заключается в максимальном привлечении неквалифицированных исполнителей. Любые требования, которые направлены на безопасность, ограничат это количество. И, соответственно, вся бизнес-модель рушится.

У нас по закону каждый субъект Российской Федерации ведет реестр выданных разрешений в электронном виде на сайте. Каждый агрегатор может узнать, имеет ли он право передавать этому подрядчику заказ для исполнения. У нас в восьми субъектах реестры ведутся не в машиночитаемом виде, то есть для того, чтобы агрегатору узнать, имеется ли лицензия, необходимо скачать большой файл и вручную найти этот номер. При этом нет ответственности за передачу заказа водителю, не имеющему разрешения. В Москве есть автоматизированные информационные системы, все агрегаторы обязаны сейчас передавать данные о каждом автомобиле. Тем не менее, очень большое количество незаконных такси даже в столице принимают заказы агрегаторов»,— заключил Швагерус.

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Тем временем пользователи Uber по всему миру жалуются на сбои в сервисе. Неполадки фиксирует портал Downdetector. В России с проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга. Наиболее масштабные сбои зарегистрированы в США, Великобритании, Франции и Австралии.

Илья Сизов