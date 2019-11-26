Котлы особой выдержки

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, «Газпром теплоэнерго» рискует второй год подряд не ввести в эксплуатацию построенные еще в 2018 году котельные общей стоимостью свыше 650 млн руб. В компании заявляют, что краевые чиновники не установили тарифы, а нытвенское МУП, транспортирующее тепло, не заключило договор. Власти претензии инвесторов опровергают.



Вчера администрация Нытвенского округа выдала разрешение «Газпром теплоэнерго» на ввод одной из двух (левобережной) построенных котельных, сообщили „Ъ-Прикамье“ в компании. В «Газпром теплоэнерго» заявили, что котельная готова поставлять тепло, но «процедура ввода в эксплуатацию затягивается по вине органов управления и сторонних организаций».

Так, для ввода источника в мае 2019 года были завершены пусконаладочные работы, в сентябре получен допуск Ростехнадзора на эксплуатацию энергоустановки и сетей. В ноябре краевой Госстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта проектной документации. Со стороны АО «все необходимые документы в срок были направлены в администрацию Нытвенского муниципального района».

По сути, у газовиков два вопроса — к нытвенским властям и краевому минтарифов. Первые не актуализировали схему теплоснабжения (чтобы в ней появился новый теплоисточник). Кроме того, подконтрольное мэрии МУП «Теплосеть» до сих пор не подписало договор поставки тепловой энергии. «Муниципальное предприятие также уходит от согласования программы переключения потребителей тепловой энергии»,— заявили в «Газпром теплоэнерго».

Региональные чиновники, по данным компании, не установили тарифы для ООО «Газпром теплоэнерго Киров». При этом необходимая документация передана в минтарифов 14 августа 2019 года, сообщили в компании. «В результате всех вышеназванных действий, препятствующих вводу источников тепла, а также вынужденной консервации котельных АО „Газпром теплоэнерго“ понесло значительные затраты»,— подчеркнули в компании.

Отметим, что вторая (правобережная) котельная уже точно не будет сдана в нынешний отопительный сезон. Отопительный сезон в Нытве начался с сентября, тепло для нужд города МУП «Теплосеть» берет по прежней схеме — у котельной Нытвенского метзавода.

Глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов говорит, что для заключения договора на поставку тепла нужно, чтобы теплоисточник был введен в эксплуатацию. «Они только на той неделе сдали документы на получение разрешения на ввод в эксплуатацию. Сейчас получают разрешение. Дальше идут на регистрацию объекта. Вины со стороны муниципалитета пока не видим»,— пояснил глава территории. С отсутствием разрешения на ввод связано и отсутствие актуализированной схемы теплоснабжения.

Господин Хаертдинов не комментирует перспективы включения теплоисточника этой зимой. «Отопительный сезон начался. Пока все разрешительные документы не будут готовы, об этом преждевременно говорить»,— заявил чиновник.

«В минтарифов на утверждении находится тариф для „Газпром теплоэнерго Киров“. Тариф будет утвержден в установленном порядке, без нарушения сроков и в рамках той инвестиционной модели, которая согласована с правительством края и „Газпромом“. Со своей стороны, краевое правительство оказывает содействие в вопросе введения в эксплуатацию новых котельных в пределах своих полномочий и в рамках действующего законодательства»,— заявил „Ъ-Прикамье“ вице-премьер Антон Удальев.

Напомним, еще в 2013 году краевые власти договорились с «Газпромом» об участии компании в теплоэнергетике Прикамья. Компания решила строить собственную сеть котельных, чтобы снизить задолженность по поставкам газа среди предприятий коммунального комплекса. Пилотной площадкой была объявлена Нытва, где были построены две котельные — каждая установленной мощностью 32 МВт, общей стоимостью 670 млн руб. Они должны прийти на смену котельной Нытвенского метзавода, которая сейчас отапливает большую часть города. Котельные были построены еще в начале 2018 года, но их долго не могут ввести в строй действующих.

Сначала, как сообщал „Ъ-Прикамье“, стороны не могли договориться о сроке возврата инвестиций, но потом достигли консенсуса. Отметим, что в прошлом году тариф для ООО «Газпром теплоэнерго Киров» устанавливался на три месяца (с октября по декабрь). Осенью местные власти и компания уже готовились ввести в строй котельные. Однако неожиданно против этой процедуры выступил прокурор Нытвенского района — он вышел в суд, в котором заблокировал процесс переключения. Прокурор мотивировал свою позицию тем, что проведение пусконаладочных работ в ходе отопительного сезона недопустимо, поскольку это ведет к угрозе прекращения подачи тепла потребителям. В итоге котельные были законсервированы еще на год.

Евгений Ремпель, бывший гендиректор «Перм­газэнергосервиса» (управлял котельными Перми и Кунгура), полагает, что котельные не запускаются из-за неурегулированности тарифного вопроса. «Новый тариф, который согласовал край, не окупает затрат на ввод котельной»,— говорит он. Бывший руководитель пермского филиала «Т Плюс» Сергей Богуславский считает, что запустить котельную в этом году еще можно: «Все зависит от масштабов рисков. В принципе, подключение к другим источникам отопления регулярно происходит в случае коммунальных ЧП»,— резюмирует эксперт.

Вячеслав Суханов