Уголовное дело бывшей жены Цеповяза вернули в прокуратуру

Железнодорожный суд Ростова-на-Дону возвратил в прокуратуру уголовное дело в отношении Натальи Стришней, бывшей жены «цапковского» Вячеслава Цеповяза, а также ее брата Ивана Стришнего, сообщили в суде. Как ранее писал “Ъ”, Иван и Наталья Стришние были арестованы 1 июля этого года по обвинению в вымогательстве 77 млн руб. у предпринимателя Александра Исюка, судебный процесс начался в конце октября.

С ходатайством о возврате дела в прокуратуру для устранения препятствий к рассмотрению вышел государственный обвинитель Кирилл Чалинчук. Прокурор указал на то, что в обвинительном заключении не указана точная дата события вымогательства, между тем как в материалах дела эта дата названа — 7 апреля 2010 года. Кроме того, в обвинительном заключении описан факт передачи от потерпевшего неустановленным лицам автомобиля Land Rover, однако, по мнению прокурора Чалинчука, в этом эпизоде не конкретизирована роль Ивана и Натальи Стришних. По мнению представителя потерпевших, оснований для возвращения дела в прокуратуру нет, указанные недоработки являются формальными и не влияют на ход судебного следствия.

Судебный процесс по делу Ивана и Натальи Стришних прерывался после того, как 5 ноября женщина была госпитализирована из своего дома в станице Кущевской в коматозном состоянии. По данным ее защиты, подсудимая пытались совершить суицид. После проведенного курса лечения Наталья Стришняя выписалась из больницы и пришла на суд. Женщина находится под домашним арестом.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ”.

Анна Перова, Краснодар