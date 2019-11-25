ЦБ предложил сделать бесплатным перевод зарплаты на счет в другом банке

Одним из способов борьбы с зарплатным рабством может быть введение бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет, открытый в другом банке, следует из доклада Банка России (ЦБ). Согласно последним опросам, несмотря на пять лет действия законодательного запрета работодателям безальтернативно определять для сотрудников зарплатный банк, с проблемой «зарплатного рабства» сталкивается большинство работников.

По мнению авторов доклада, разработанного ЦБ, существует еще несколько вариантов борьбы с проблемой, а именно предоставлять работнику права получать зарплату через систему быстрых платежей и обязать работодателя, в первую очередь госорганы и госкомпании, предоставлять на выбор работникам зарплатные проекты нескольких банков.

Напомним, весной 2019 года в Госдуму был внесен законопроект, вводящий административную ответственность для работодателей, которые ограничивают своих сотрудников в выборе зарплатного банка. Идея крупнейших российских банков создать единый реестр зарплатников, чтобы каждый мог выбирать свой банк, не нашла поддержки у ЦБ.

Подробнее о проблеме зарплатного рабства — в материале “Ъ” «Банки отдали на усмотрение работодателей».