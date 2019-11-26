Дом заходящего солнца

Пермские власти отказали «Юника Инвест» в установлении зоны, разрешающей жилую застройку, на участке по ул. Рязанской в Балатово. Участок в 13 га, купленный у «Треста №14», расположен в промзоне, а также в санитарно-защитной зоне, и строить жилые дома здесь нельзя. Владелец участка намеревался возвести на площадке жилой квартал. В мэрии заявили, что компания представила не все документы. Члены комиссии рекомендовали представителям японской компании приехать в Пермь из Ижевска, где зарегистрировано их головное в РФ общество, и самим все рассказать о проекте.



Городская комиссия по землепользованию и застройке отказалась устанавливать на участке по ул. Рязанской, 101, 91, принадлежащем компании «Юника Инвест», зонирование, разрешающее жилую застройку. Отказ связан с промышленным зонированием территории и санитарно-защитной зоной, установленной на площадке, а также с отсутствием со стороны девелопера документов, обосновывающих заявку.

ООО «Юника Инвест», зарегистрированное в 2015 году в Ижевске, входит в японскую корпорацию «Юника». В конце прошлого года компания приобрела у «Треста №14» земельные участки на ул. Толмачева, 3, и Рязанской, 103а. На первой площадке компания строит дом, который изначально планировал возвести «Трест №14». На втором участке анонсировался квартал с жилыми и коммерческими площадями.

ООО «Юника Инвест» обратилось в комиссию по землепользованию с заявлением об установлении зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 на территории по ул. Рязанской, 101, 91. Территория площадью 130,27 тыс. кв. м включает в себя восемь земельных участков.

Сейчас участок расположен в зоне производственно-коммунальных объектов III и IV класса вредности ПК-3 и ПК-4 производственно-коммунальных объектов складского назначения. Кроме того, площадка находится в Беляевском промузле и попадает в несколько охранных зон, в том числе в санитарно-защитную зону этого промузла. Ранее на этом участке находилась производственная база «Треста №14». Запрашиваемая компанией зона Ц-2 разрешает строительство многоквартирных домов.

«При существующем зонировании участки и объекты капитального строительства не используются эффективно — не в соответствии с предусмотренным генеральным планом и проектом планировки функциональным зонированием (вышеуказанным предусмотрено размещение жилых зон). Собственником предлагается более эффективное использование — под жилую застройку»,— указана позиция «Юника Инвест» в обосновании заявления.

По словам Елены Махневой из департамента градостроительства и архитектуры (ДГА), появление жилой застройки на этих участках войдет в противоречие с условиями санитарно-защитной зоны, запрещающей размещение жилых домов. Также «Юника Инвест» не представила в комиссию обосновывающие документы о предельной высоте и плотности планируемой застройки. На сегодня утвержденный коэффициент плотности застройки для этой территории равен 0,3. «Устанавливать зону Ц-2 без каких-то либо обосновывающих документов, с учетом наличия санитарно-защитной зоны, нецелесообразно»,— заявила представитель ДГА.

Замначальника управления по экологии и природопользованию Лев Третьяков сообщил, что санитарно-защитная зона на этом участке была установлена меньше года назад. Кроме того, на этой территории есть действующее производство. Первый замглавы администрации Перми Виктор Агеев отметил, что «не худо было бы», чтобы представители «Юника Инвест» пояснили членам комиссии параметры планируемой стройки.

Член комиссии по землепользованию Екатерина Пахомова выразила опасение, не осталось ли на этой территории каких-то опасных веществ от прошлого производства. По мнению Льва Третьякова, собственникам участка необходимо провести изыскания на площадке. «Очевидно, надо идти по примеру „Мориона“. Тогда весь парк переформатировали, оставили буквально два промышленных корпуса. Эти корпуса сократили санзону, и на высвободившейся площадке построили и жилье, и офисы, и все остальное»,— пояснил чиновник. Господин Третьяков добавил, что представителям «Юника Инвест» на своем участке нужно «убрать» производство, из-за которого на него наложена санитарно-защитная зона, и у Роспотребнадзора получить документ о снятии ограничений с площадки.

Как сообщил на заседании Виктор Агеев, выносить предложение компании на публичные слушания «нет смысла».

«Пусть приезжают, поясняют. Надо серьезно подойти к этой локации»,— резюмировал господин Агеев.





По мнению Екатерины Пахомовой, пока что территория на ул. Рязанской, 101, 91, не подходит для жилья. «Но если возможно будет соблюсти все озвученные требования и у компании будет интересная концепция и она создаст микс из жилья и административных территорий, то почему бы и нет? Надо смотреть концептуально, как территория будет развиваться. Может, это первая ласточка, и потом будут еще планы по развитию территории в целом»,— рассуждает госпожа Пахомова.

Евгения Ахмедова