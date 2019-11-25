Гражданина Украины осудили в Белгороде за контрабанду запчастей военных самолетов

Свердловский райсуд Белгорода приговорил 55-летнего гражданина Украины Андрея Чирву к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за попытку контрабанды запчастей для военной техники (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Преступная деятельность украинца была пресечена оперативниками регионального УФСБ.

По данным ведомства, осужденный намеревался провести в Украину 20 комплектов парашютно-тормозных систем ПТК-12545-70, которые используются на военных самолетах типа «Су». При этом «организаторы канала контрабанды», которых в ФСБ не называют, впоследствии намеревались поставить запчасти «в третьи страны в рамках международных контрактов Украины с иностранными партнерами».

Андрей Прах