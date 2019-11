Суд запретил владельцам акций СМЗ совершать сделки с ними

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил ходатайство ФАС РФ о принятии обеспечительных мер в рамках спора со структурами, подконтрольными владельцам ОАО «Соликамский магниевый завод». Информация об этом размещена на сайте судебного органа.

Арбитраж запретил совершать какие-либо действия с акциями предприятия кипрским Volesko Yjldings Ltd, Slontecco Investments Ltd и Fullcircle Facilities Management Ltd. Указанные операции запрещены также Петру Кондрашеву, Тимуру Старостину и Сергею Кирпичеву. АО «Регистратор Интрако» запрещены любые регистрационные действия с ценными бумагами СМЗ.

Напомним, по версии антимонопольного органа, акции стратегического предприятия, которым является СМЗ, были в обход установленной законодательством процедуры переданы иностранным компаниям. Аналогичное заявление направлено в арбитражный суд Мурманской области, в котором ФАС оспаривает переход под контроль указанных кипрских компаний ООО «Фин-Проект», владевшего долями ООО «Ловозерский ГОК», которое поставляет СМЗ сырье и образует с соликамским заводом единую производственную цепочку.

Петр Кондрашев и остальные акционеры с требованиями ФАС не согласны.