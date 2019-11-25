Гости из Калининграда

21 ноября музей истории Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина посетила делегация Калининградской областной Думы во главе с председателем Мариной Оргеевой.



Почетные гости в музее АПЗ не редкость, а вот из самого западного города России здесь еще никто не бывал. Но, как оказалось, с продукцией, выпускавшей в разные годы на предприятии, калининградцы знакомы: детская посуда, трехрожковая люстра, магнитофон «Легенда» вызвали у гостей самые теплые воспоминания о советском периоде. А рассказ о продукции оборонного значения вызвал гордость за отечественную промышленность.

— История АПЗ — это история нашей страны. Конечно, гордость берет за ту продукцию, которая вносит вклад в обороноспособность России. Сохранение памяти, истории, традиций — залог успеха и дальнейшего развития предприятия, — отметила председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева. — В Нижегородской области основательная промышленная школа, в Калининградской — такого, к сожалению, нет. Думаю, что молодежи, и вообще жителям нашего региона, будет интересно побывать на нижегородчине. У нас самые хорошие впечатления от визита, уверена, что в дальнейшем сложатся отношения между организациями, учреждениями, предприятиями наших двух регионов.

В рамках трехдневной программы пребывания в Нижегородской области калининградские парламентарии побывали в образовательных и социальных учреждениях на Бору, встретились с депутатами Законодательного собрания, посетили ведущие промышленные предприятия региона. В Арзамасе гостям продемонстрировали, как воплощается проект благоустройства Парка Гайдара, систему инклюзивного образования и профподготовки среднеспециальных учреждений.

— Многие вещи, которые мы реализуем в муниципальной практике, уникальны. Рад, что нам есть что показать, — сказал мэр Арзамаса Александр Щелоков. — В свою очередь, нас заинтересовал опыт калининградских коллег по работе с многодетными семьями, аварийным жильем, уборке и содержанию территории. Это полезный диалог, который должен продолжаться. В России очень много примеров под условным названием «Бери и делай!».

Это ответный визит. В 2016 году делегация Законодательного собрания Нижегородской области посетила Калининградский регион с рабочим визитом, в рамках которого и было подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве.

Олег Лавричев, генеральный директор АПЗ, депутат Законодательного собрания Нижегородской области:

— Для нас честь принимать у себя в гостях делегацию парламента Калининградской области. Этот регион интерес тем, что расположен отдельно от основной части России. Нашему предприятию есть что показать, в частности, по гражданской продукции — это и медицинская техника, и приборы ресурсосбережения. Надеюсь, что сложатся долговременные культурные и экономические связи, которые принесут пользу нашим регионам, городам.