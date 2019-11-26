Цветы добра

В прокат вышел ботанический триллер Джессики Хауснер «Малыш Джо», сыгравшая в котором Эмили Бичем получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале 2019 года. Рассказывает Юлия Шагельман.

Элис (Эмили Бичем) — талантливый генетик, работает в лаборатории, где выводятся новые виды растений. Большинство здешних экспериментов живут недолго, но перед командой главной героини, кажется, забрезжил успех: созданный ими цветок обещает стать вполне живучим, хотя, в отличие от остальных гибридов, требует неустанной заботы — его надо постоянно поливать, подкармливать, поддерживать в помещении определенную температуру и даже разговаривать с ним. Зато в ответ на это растение подарит своему хозяину не только приятный запах, но и самое настоящее, химически обусловленное счастье. Дело в том, что оно выделяет окситоцин — гормон, отвечающий за материнскую любовь, который еще иногда называют гормоном доверия, объятий и «виагрой для эмоций».

Отношениям Элис с ее сыном-подростком Джо (Кит Коннор) как раз окситоцина, пожалуй, и не хватает. После ее развода с мужем (Себастьян Хюльк), у которого, по иронии, была аллергия на пыльцу любых растений, мама с сыном живут вдвоем, но Элис гораздо больше внимания уделяет работе. Мальчик целые дни проводит в одиночестве, а питаются они едой навынос. Элис привычно сетует на недостаток у себя материнского энтузиазма на приемах у психотерапевта (Линдси Дункан), но и там постоянно сбивается на разговоры о работе. Впрочем, ее привязанность к сыну выражается в том, что свое новое детище, тот самый вид цветов-антидепрессантов, она называет в его честь: Малыш Джо. Одно растение она даже приносит домой, чтобы два Джо могли подружиться.

Тем временем в лаборатории плантация Малышей Джо цветет и пахнет в прямом смысле слова. Правда, попутно происходят странные вещи. Сначала погибают все растения другого вида, высаженные в той же оранжерее (но ведь и с предыдущими так уже случалось), потом собака еще одной сотрудницы, Беллы (Керри Фокс), надышавшись пыльцой цветка счастья, начинает вести себя совсем не так, как раньше. Однако Белла, по всеобщему мнению, женщина странная, к тому же имеет в анамнезе психическое заболевание, так что от ее жалоб все отмахиваются. Но постепенно Элис и сама замечает, что люди, понюхавшие цветок, — сын, его подружка, влюбленный в нее коллега Крис (Бен Уишоу) — уже как будто не похожи на себя самих.

«Малыш Джо» — первый англоязычный фильм австрийки Джессики Хауснер и пятый, участвовавший в Каннском фестивале (первый раз она приезжала в Канн еще со своей студенческой работой «Inter-View» в 1999 году). Здесь она впервые заходит на территорию хоррора, явно вдохновленного классикой жанра. Но если, скажем, в «Магазинчике ужасов» (1960) зловещее растение просто-напросто пожирало своих жертв, то Малыш Джо действует гораздо изворотливее, больше напоминая инопланетных захватчиков из «Вторжения похитителей тел» (1955), которые незаметно подменяли людей двойниками, лишенными любых эмоций и привязанностей. Этот сюжет был метафорой того, как меняют личность подспудные страхи эпохи маккартизма и навязанная социальная конформность. Теперь же Хауснер снимает сатиру (или предупреждение?) о вере новейшего века в препараты, способные сделать человека счастливым, просто изменив биохимические процессы в его мозгу.

Сам фильм с его замедленным, почти гипнотическим ритмом тоже производит впечатление эксперимента над воображением зрителя. Ничего страшного в кадре не происходит, но нервический саундтрек, намеренно контрастирующий с выверенным, стерильным изображением (оператор Мартин Глахт), и всполохи болезненно-яркого красного цвета на общем спокойном фоне (белый и холодный зеленый в лаборатории, пастельные тона в квартире Элис) создают неотвязное ощущение тревоги. Его усиливает и работа актеров, внешне тоже как будто заторможенных и очень, очень спокойных (за исключением, конечно, несчастной Беллы), но мельчайшими оттенками мимики передающих трансформацию своих персонажей. На вопрос, стоит ли безмятежная, лишенная волнений жизнь такой перемены, авторы фильма отвечают отрицательно: на свете счастья нет, но в возможность покоя и воли без побочных эффектов они тоже явно не верят.