Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вошел в состав Высшего совета «Единой России»

На XIX съезде «Единой России» глава Адыгеи Мурат Кумпилов был избран членом Высшего совета правящей партии. До этого он входил в состав Генерального совета «ЕР», сообщили в пресс-службе администрации республики.

По словам господина Кумпилова, главной целью его работы станет повышение качества жизни граждан. В настоящее время в Адыгее реализуется 15 партийных проектов, в числе которых: «Городская среда», «Детский спорт» и «Культура малой Родины». Также, глава региона заявил, что в будущем году общественные приемные председателя «ЕР» Дмитрия Медведева будут преобразованы в многофункциональные партийные центры, куда можно будет прийти и узнать о партийных проектах, а также вступить в партию.

Глава Адыгеи подчеркнул, что «Единая Россия» в республике сохраняет лидирующие позиции. Так, в настоящее время в Государственном совете – Хасэ республики числятся 40 депутатов-«единороссов», по четыре представителя от КПРФ и ЛДПР, а также два парламентария от «Справедливой России».

Как писал “Ъ”, 23 ноября президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев приняли участие в работе XIX съезда партии «Единая Россия», который запомнился резкими высказываниями первого лица государства. В частности, президент упомянул неких «словоблудов и конъюнктурщиков, приставших к правящему статусу партии, которые если что, сдадут не только ее, но и страну». «Такое было в нашей истории неоднократно, и в том числе в нашей новейшей истории», - заявил Владимир Путин.

Дмитрий Михеенко