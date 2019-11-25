Властям Удмуртии необходимо уделить больше внимания наращиванию объемов строительства жилья и проблеме сокращения численности населения. Об этом на пленарном заседании Совета федерации РФ заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Вопросы социально-экономического развития региона обсудили в рамках дней Удмуртии в Совете федерации. Глава республики Александр Бречалов отметил, что правительство следит за выполнением параметров нацпроектов, однако в ряде вопросов нуждается в поддержке со стороны сенаторов, в частности в строительстве дорог и включении региона в федеральный проект «Оздоровление Волги».

В Совете федерации завершились дни Удмуртии. Итог прошедшим в комитетах обсуждениям основных вопросов социально-экономического развития региона подвели во время пленарного заседания верхней палаты российского парламента 25 ноября. Улучшение жилищных условий населения Удмуртии спикер Совета федерации Валентина Матвиенко назвала одной из важнейших задач. Она отметила, что в регионе реализуется проект по предоставлению льготных ипотечных займов на приобретение жилья, идет работа по переселению граждан из аварийного фонда. Госпожа Матвиенко также привела цифры по росту ввода жилья в Удмуртии за девять месяцев текущего года — наблюдался рост на 7% по сравнению с аналогичным периодом (по более свежим данным Удмуртстата за 10 месяцев темпы роста снизились до 1,1%, сдано в эксплуатацию 647,2 тыс. кв. м общей площади жилых домов).

«Сегодня строится примерно половина квадратного метра на человека, вы знаете, что нормальным считается не менее одного метра, и если не нарастить объемы строительства жилья, то, конечно, трудно будет в целом по России достичь национальных целей в рамках соответствующего национального проекта. Поэтому нужно наращивать объемы жилищного строительства»,— отметила госпожа Матвиенко.

Согласно проекту прогноза социально-экономического развития Удмуртии на 2020-2022 годы в следующем году планируется сдать на 11,3% больше жилья, чем в 2019 году, в 2021 году ожидается сокращение объемов на 4,2%, в 2022 году — вновь рост на 10,8% до 865 тыс. кв. м.

По словам Валентины Матвиенко, увеличение темпов ввода жилья улучшит социальное самочувствие жителей региона, что важно в условиях «непростой демографической ситуации» — численность населения Удмуртии сокращается несколько лет подряд. «Надо анализировать причины и принимать дополнительные меры по улучшению демографической ситуации», — отметила она, оговорившись, что с подобным проблемами сталкиваются многие регионы страны.

Кроме того, в Удмуртии наблюдается дефицит автомобильных дорог, в этом вопросе Совфед готов оказать региону необходимую поддержку. Затронула в своем выступлении Валентина Матвиенко и тему бюджетной политики. Она отметила хорошую динамику, профицитный бюджет, выросшие на 7% доходы по итогам трех кварталов 2019 года, снижение госдолга. «Тем не менее, соотношение долга с собственными доходами пока еще на неприемлемом уровне. Надо принимать дополнительные меры для изменения ситуации», — сказала она.

Спикер Совета федерации отметила успехи региона в части роста объемов промышленного производства, развития сельского хозяйства, повышение доступности и качества медицинской помощи, подготовке кадров, большой потенциал для привлечения туристического потока.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выступал на заседании Совфеда до Валентины Матвиенко, он отметил, что все целевые показатели по нацпроектам в республике выполняются «качественно и в срок». Он сделал акцент на развитии экономики, сельских территорий и социальной политики. По его словам, для правительства важной миссией является создание самодостаточной и стабильной экономики, формирование благоприятной среды для роста и акселерации бизнеса, для притока прямых инвестиций в регион и развития государственно-частного партнерства. «Огромное внимание уделяется созданию инфраструктуры поддержки бизнеса, особенно для малого и среднего бизнеса, от регионального законодательства и образовательных программ до сотрудничества с крупнейшими федеральными институтами развития»,— сказал Александр Бречалов.

Он отметил, что актуальными остаются проблемы строительства дорог и социальной инфраструктуры в сельской местности, они постепенно решаются, однако регион нуждается в поддержке со стороны сенаторов. Кроме того, заботят власти и вопросы экологии. По его словам, правительство региона выступает за расширение границ действия федерального проекта «Оздоровление Волги» на все субъекты, по территории которых протекает Волга и ее притоки. В Удмуртии протекает река Кама, являющаяся крупнейшим притоком Волги. На строительство и реконструкцию очистных сооружений для сокращения объемов сбросов загрязненных сточных вод республике требуется порядка 10 млрд руб., сообщил глава региона.

По итогам обсуждения сенаторы приняли за основу проект постановления Совета федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Удмуртской Республики». Ожидается, что после внесения дополнений он будет принят на следующем пленарном заседании.

Политолог Александр Балицкий называет дни Удмуртии в Совете федерации нужным мероприятием для продвижения интересов региона, однако считает, что не стоит ожидать каких-то всерьез ощутимых результатов. «Ход правильный, потому что в дальнейшем Александр Бречалов может при лоббировании интересов республики ссылаться на обещания поддержки со стороны Совета федерации, но понятно, что манна небесная после этих заседаний не посыпется. Все-таки это не та структура, которая выдает деньги. В то же время, это возможность сформировать в высших органах власти положительный образ региона, запасть в душу, взбить пену, чтобы на какие-то вопросы обратить внимание сенаторов»,— считает эксперт.

Михаил Красильников