На другом конце света Идеи для встречи Нового года — самба в Бразилии, стейки в Аргентине и бой курантов в infinity-бассейне в Малайзии

На этот раз новогодние каникулы продлятся целых десять дней, так что времени хватит не только на спокойный семейный отдых, но и на захватывающее путешествие. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, где отмечать грядущий праздник, чтобы было по-настоящему жарко и незабываемо.

БРАЗИЛИЯ

Во всем мире Бразилия известна как страна карнавальных шествий, кофейных плантаций, амазонских джунглей и горячих футбольных игр. Чем же еще может быть интересна родина Пеле, Адрианы Лимы и Пауло Коэльо?

Как встретить Новый год в Бразилии?

В шумном Рио-де-Жанейро, облачившись во все белое на пляже Копакабана. Каждый год кариоки (так называют себя местные жители) с головы до ног наряжаются в белоснежную одежду и выходят встречать Новый год на побережье Атлантического океана. Картина перед глазами открывается действительно волшебная: соблюдая давние традиции, тысячи белых фигур бросают в воду цветы, перепрыгивают через огромные волны и загадывают желания под грохот фейерверков и торжественный отсчет уходящих минут. Но будьте аккуратны — Рио-де-Жанейро опасен настолько же, насколько и потрясающ. Миллионы туристов, съезжающиеся со всех концов света, привлекают внимание воришек, словно яркие светлячки: постарайтесь не носить дорогих украшений и не щеголять последней моделью своего телефона в людных местах — риск лишиться атрибутов обеспеченной жизни здесь особенно велик.

Чем заняться после

В «Городе бога» достаточно развлечений на любой вкус (кроме статуи Христа и «Сахарной головы», разумеется).

Посетить Португальскую королевскую библиотеку, которая впечатляет своим убранством и вполне могла бы стать декорацией для диснеевского мультфильма «Красавица и чудовище».

Взять несколько частных уроков самбы, а затем отправится в культовый латинский клуб Rio Scenarium и танцевать всю ночь напролет. Кстати, интерьеры Rio Scenarium заслуживают отдельного внимания — картины, старинные люстры, коллекция часов и другие арт-объекты делают его похожим на ночной музей.

Встретить закат на мысе Апроадор, наслаждаясь восхитительным видом и прохладной кайпириньей с маракуйей и имбирем.

Отправиться на воскресный базар и попробовать сок из сахарного тростника, мороженое из асаи, экзотические фрукты купуасу и жабутикабу, а также блюда местной кухни.

Проникникнуться футбольной магией на легендарном стадионе Maracan: это настоящая Мекка для каждого бразильца.

Заняться хайкингом и отправиться в однодневный поход по местным джунглям смотреть на диких обезьян и тропические лианы (в сопровождении гида, конечно же).

Прогуляться по Олимпийскому бульвару, чтобы увидеть впечатляющий мировой рекорд — граффити «Этносы», которое в честь Олимпиады в одиночку создал известный стрит-арт художник Эдуардо Кобра, потратив около 100 галлонов краски.

Водопады Игуасу Фото: Getty Images

Познакомившись с Рио поближе, путешествие следует продолжить водопадами Игуасу, которые заставляют поверить в существование планеты Пандора из «Аватара». Идеальным завершением поездки станет отдых на «бразильских Карибах» — тихом курорте Арраял-ду-Кабу с нежным белым песком, садом из двухметровых кактусов и порхающими вокруг колибри размером со стрекозу.

АРГЕНТИНА

Аргентина славится лучшими стейками, автохтонным вином, ритмами танго и уникальным природным ландшафтом: от тропических лесов на севере до ледников Эль-Калафате на юге.

Как встретить Новый год в Аргентине?

В порту космополитичного Буэнос-Айреса, на мосту в Пуэрто-Мадера с видом на салют и залив Ла-Плата или же на краю света, у ледника Перито-Морено, в компании пингвинов. Да, в Аргентине все совершенно наоборот: Новый год приходит в лето — солнечные ванны принимают на севере страны, а снег выпадает на юге. Аргентинские новогодние праздники полны своего очарования: улицы украшены уже в начале декабря — местные жители заранее готовятся к главному семейному торжеству, католическому Рождеству. Новый год же считается светским праздником — ночные гуляния по барам, ресторанам и улицам города, фейерверки и, конечно же, танцы становятся главным развлечением в эту ночь.

Буэнос-Айрес, вид на мост в Пуэрто-Мадера Фото: Getty Images

Чем заняться после

Попробовать местный мальбек с сочным стейком из аргентинского буйвола.

Прогуляться среди цветных домиков по уютному арт-кварталу Ла-Бока, слушая музыку и рассматривая картины местных художников.

Заглянуть на старинное кладбище Реколетта и удивиться тому, как смерть становится частью искусства.

Изучить европейскую архитектуру Буэнос-Айреса, пройдясь по самому широкому проспекту в мире и запивая впечатления травяным мате.

Провести целый вечер в одном из многочисленных танго-кабаре, наслаждаясь грацией танцоров и мелодичными мотивами на родине танго.

"Огненная Земля" Фото: Getty Images

Закончив исследовать Буэнос-Айрес, отправляйтесь на Огненную Землю, чтобы взглянуть на Антарктиду или же на север страны: посмотреть на водопады Игуасу и покормить с рук очаровательных енотов-носух — коати, как их здесь называют.

Если вы планируете задержаться на более продолжительный срок: изучите загадочную Патагонию, доберитесь до лунной долины Исчигуаласто, национального парка Талампайя и белоснежной соляной пустыни Салинас-Грандес.

СЕН-МАРТЕН (И СИНТ-МАРТЕН)

Маленький карибский остров, не известный большинству соотечественников, принадлежит сразу двум государствам — Франции и Голландии. Он делится на две части, северную и южную, отсюда и два названия — Сен-Мартен (французская община), а южная называется Синт-Мартен (Королевство Нидерланды). Это место для спокойного и респектабельного пляжного отдыха. Чем же еще он знаменит, помимо очевидных природных красот? Именно здесь расположены отпускные дома Дональда Трампа и некогда Майкла Джексона, а карибская экзотика прекрасно уживается с европейской культурой.

Как встретить Новый год на Сен-Мартене?

Под крылом самолета на знаменитом пляже Махо в Sunset Beach Bar. Махо Бич, пожалуй, самая известная достопримечательность крошечного острова и один из самых необычных (и экстремальных) пляжей в мире. А Sunset Beach Bar — лучшее место на земле, для тех, кто любит понаблюдать за взлетами и посадками самолетов: отсюда их видно как на ладони, в самом прямом смысле этого слова. С пина-коладой и мерцающими огнями приближающихся боингов вместо новогодних фейерверков — пожалуй, такой Новый год точно станет незабываемым. И от местного аэропорта принцессы Юлианны ехать далеко не придется.

Сен-Мартен Фото: Getty Images

Чем заняться после

Погулять по улочкам двух столиц: голландскому Филипсбургу и французскому Мариго (городами их можно назвать лишь условно: в каждом проживает чуть больше 1 тыс. человек, а границей между странами являются лишь рекламные щиты).

Заняться яхтингом, самым популярным видом спорта на Сен-Мартене (яхт-школы, яхт-прогулки, яхты в аренду и на продажу: неважно — опытный яхтсмен или новичок — без яхты здесь не обойтись).

Познакомиться с игуанами (познакомиться можно по-разному: кто-то предпочитает кормить их фруктами, а кто-то — употреблять в качестве угощения в ближайших ресторанах).

Отправиться на шопинг, ведь вся территория острова — зона беспошлинной торговли (здесь есть как брендовая одежда, ювелирные украшения и техника, так и деликатесы со всего света).

Осторов Сен-Барт Фото: Getty Images

Насмотревшись на Сен-Мартен, можно отправиться на ближайший остров миллиардеров — Сен-Барт, а также посмотреть лучшие пляжи и диковинную природу островов Антигуа и Барбуда.

МАЛАЙЗИЯ

Малайзия — современное государство, которое вдохновляет удачным сочетанием древней культуры, последних технологий и экзотического колорита. Мусульманская страна, расположенная в Азии, щедра на памятники архитектуры, природные красоты и необычные блюда традиционной кухни.

Как встретить Новый год в Малайзии?

В панорамном бассейне на крыше, с видом на сверкающие башни-близнецы в Куала-Лумпуре. Атмосфера сердца Малайзии, Куала-Лумпур, особенно ощущается именно в темное время суток: город блестит и переливается каждую ночь, а новогодние фейерверки делают это зрелище по-настоящему сказочным. Где же лучше наблюдать за яркими залпами, как не за бортиком infinity-бассейна с бокалом и шикарным видом на небоскребы и знаменитые башни «Петронас»?

Куала-Лумпур Фото: Getty Images

Чем заняться после

Погулять по ночному городу среди светящихся гирлянд и украшенных разноцветными фонариками ёлок, посмотреть шоу фонтанов. Прогулки здесь безопасны и комфортны: местные жители тепло поздравляют друг друга, в воздухе витает серпантин и дух праздника, при этом никто не злоупотребляет алкоголем (сказывается и религия, и традиции).

Познакомиться с местной фауной в «Парке птиц»: здесь павлины разгуливают прямо по дорожкам, а от разнообразия и пестроты попугаев может даже зарябить в глазах.

Посмотреть на королевский дворец и действующую резиденцию малайзийского короля, построенную китайским миллионером. Вход внутрь простым смертным, к сожалению, воспрещен.

Исследовать таинственные пещеры Бату и познакомиться с древней индуистской культурой.

Продегустировать традиционную кухню: острую лапшу (лакса), смесь из тофу и овощей под пряным соусом (рояк) и десерт из кокосового молока с пальмовым сахаром (чендол).

Осмотрев окрестности Куала-Лумпура, можно попробовать пляжный отдых на островах Лангкави или отправиться в Куала-Селангор на ночную прогулку по реке светлячков, которые пульсируют и мерцают, создавая неземную атмосферу.

ФИЛИППИНЫ

Чтобы объехать все семь тысяч Филиппинских островов, будет мало даже нескольких лет, не говоря о десяти праздничных днях. Небоскребы Манилы, шоколадные холмы Бохола, прозрачные озера Палавана, тлеющие вулканы и одни из лучших коралловых рифов в мире смогут покорить любого, даже самого взыскательного путешественника.

Как встретить новый год на Филиппинах?

Танцуя босиком на белом песке острова Боракай, вдали от цивилизации. Неспешно встретить последний закат уходящего года, забыть обо всем под ритмы островных танцев и песни местных музыкантов. Туристическая инфраструктура Боракая отточена годами, это не дикое и уединенное место, а очень популярный тихоокеанский курорт. Но там знают, как заставить вас забыть об этом, как минимум на одну ночь.

Остров Боракай Фото: Getty Images

Чем заняться после

Ничем. Остаться на Боракае и забыть о мирском, наслаждаясь первозданным великолепием природы: освоить серфинг, разглядывать цветных рыбок и шершавые морские звезды.

Посмотреть на воскресные петушиные бои в одной из филиппинских деревень.

Изучить самый красивый остров — Палаван и прокатиться по подземной реке в Пуэрто-Принцессе.

Отправиться на Бохол и увидеть пучеглазых крошечных долгопятов, которые выбрали единственной средой своего обитания именно это место.

Но даже если в этот раз выбраться из города и оказаться далеко-далеко на побережье бескрайнего океана не получится, под бой курантов обязательно стоит вспомнить, что самое загадочное море — внутри каждого из нас.

Дарья Фессалоника