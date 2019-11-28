На другом конце света

На этот раз новогодние каникулы продлятся целых десять дней, так что времени хватит не только на спокойный семейный отдых, но и на захватывающее путешествие. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, где отмечать грядущий праздник, чтобы было по-настоящему жарко и незабываемо.
БРАЗИЛИЯ
Во всем мире Бразилия известна как страна карнавальных шествий, кофейных плантаций, амазонских джунглей и горячих футбольных игр. Чем же еще может быть интересна родина Пеле, Адрианы Лимы и Пауло Коэльо?
Как встретить Новый год в Бразилии?
В шумном Рио-де-Жанейро, облачившись во все белое на пляже Копакабана. Каждый год кариоки (так называют себя местные жители) с головы до ног наряжаются в белоснежную одежду и выходят встречать Новый год на побережье Атлантического океана. Картина перед глазами открывается действительно волшебная: соблюдая давние традиции, тысячи белых фигур бросают в воду цветы, перепрыгивают через огромные волны и загадывают желания под грохот фейерверков и торжественный отсчет уходящих минут. Но будьте аккуратны — Рио-де-Жанейро опасен настолько же, насколько и потрясающ. Миллионы туристов, съезжающиеся со всех концов света, привлекают внимание воришек, словно яркие светлячки: постарайтесь не носить дорогих украшений и не щеголять последней моделью своего телефона в людных местах — риск лишиться атрибутов обеспеченной жизни здесь особенно велик.
Чем заняться после
В «Городе бога» достаточно развлечений на любой вкус (кроме статуи Христа и «Сахарной головы», разумеется).
Познакомившись с Рио поближе, путешествие следует продолжить водопадами Игуасу, которые заставляют поверить в существование планеты Пандора из «Аватара». Идеальным завершением поездки станет отдых на «бразильских Карибах» — тихом курорте Арраял-ду-Кабу с нежным белым песком, садом из двухметровых кактусов и порхающими вокруг колибри размером со стрекозу.
АРГЕНТИНА
Аргентина славится лучшими стейками, автохтонным вином, ритмами танго и уникальным природным ландшафтом: от тропических лесов на севере до ледников Эль-Калафате на юге.
Как встретить Новый год в Аргентине?
В порту космополитичного Буэнос-Айреса, на мосту в Пуэрто-Мадера с видом на салют и залив Ла-Плата или же на краю света, у ледника Перито-Морено, в компании пингвинов. Да, в Аргентине все совершенно наоборот: Новый год приходит в лето — солнечные ванны принимают на севере страны, а снег выпадает на юге. Аргентинские новогодние праздники полны своего очарования: улицы украшены уже в начале декабря — местные жители заранее готовятся к главному семейному торжеству, католическому Рождеству. Новый год же считается светским праздником — ночные гуляния по барам, ресторанам и улицам города, фейерверки и, конечно же, танцы становятся главным развлечением в эту ночь.
Чем заняться после
Закончив исследовать Буэнос-Айрес, отправляйтесь на Огненную Землю, чтобы взглянуть на Антарктиду или же на север страны: посмотреть на водопады Игуасу и покормить с рук очаровательных енотов-носух — коати, как их здесь называют.
Если вы планируете задержаться на более продолжительный срок: изучите загадочную Патагонию, доберитесь до лунной долины Исчигуаласто, национального парка Талампайя и белоснежной соляной пустыни Салинас-Грандес.
СЕН-МАРТЕН (И СИНТ-МАРТЕН)
Маленький карибский остров, не известный большинству соотечественников, принадлежит сразу двум государствам — Франции и Голландии. Он делится на две части, северную и южную, отсюда и два названия — Сен-Мартен (французская община), а южная называется Синт-Мартен (Королевство Нидерланды). Это место для спокойного и респектабельного пляжного отдыха. Чем же еще он знаменит, помимо очевидных природных красот? Именно здесь расположены отпускные дома Дональда Трампа и некогда Майкла Джексона, а карибская экзотика прекрасно уживается с европейской культурой.
Как встретить Новый год на Сен-Мартене?
Под крылом самолета на знаменитом пляже Махо в Sunset Beach Bar. Махо Бич, пожалуй, самая известная достопримечательность крошечного острова и один из самых необычных (и экстремальных) пляжей в мире. А Sunset Beach Bar — лучшее место на земле, для тех, кто любит понаблюдать за взлетами и посадками самолетов: отсюда их видно как на ладони, в самом прямом смысле этого слова. С пина-коладой и мерцающими огнями приближающихся боингов вместо новогодних фейерверков — пожалуй, такой Новый год точно станет незабываемым. И от местного аэропорта принцессы Юлианны ехать далеко не придется.
Чем заняться после
Насмотревшись на Сен-Мартен, можно отправиться на ближайший остров миллиардеров — Сен-Барт, а также посмотреть лучшие пляжи и диковинную природу островов Антигуа и Барбуда.
МАЛАЙЗИЯ
Малайзия — современное государство, которое вдохновляет удачным сочетанием древней культуры, последних технологий и экзотического колорита. Мусульманская страна, расположенная в Азии, щедра на памятники архитектуры, природные красоты и необычные блюда традиционной кухни.
Как встретить Новый год в Малайзии?
В панорамном бассейне на крыше, с видом на сверкающие башни-близнецы в Куала-Лумпуре. Атмосфера сердца Малайзии, Куала-Лумпур, особенно ощущается именно в темное время суток: город блестит и переливается каждую ночь, а новогодние фейерверки делают это зрелище по-настоящему сказочным. Где же лучше наблюдать за яркими залпами, как не за бортиком infinity-бассейна с бокалом и шикарным видом на небоскребы и знаменитые башни «Петронас»?
Чем заняться после
Осмотрев окрестности Куала-Лумпура, можно попробовать пляжный отдых на островах Лангкави или отправиться в Куала-Селангор на ночную прогулку по реке светлячков, которые пульсируют и мерцают, создавая неземную атмосферу.
ФИЛИППИНЫ
Чтобы объехать все семь тысяч Филиппинских островов, будет мало даже нескольких лет, не говоря о десяти праздничных днях. Небоскребы Манилы, шоколадные холмы Бохола, прозрачные озера Палавана, тлеющие вулканы и одни из лучших коралловых рифов в мире смогут покорить любого, даже самого взыскательного путешественника.
Как встретить новый год на Филиппинах?
Танцуя босиком на белом песке острова Боракай, вдали от цивилизации. Неспешно встретить последний закат уходящего года, забыть обо всем под ритмы островных танцев и песни местных музыкантов. Туристическая инфраструктура Боракая отточена годами, это не дикое и уединенное место, а очень популярный тихоокеанский курорт. Но там знают, как заставить вас забыть об этом, как минимум на одну ночь.
Чем заняться после
Но даже если в этот раз выбраться из города и оказаться далеко-далеко на побережье бескрайнего океана не получится, под бой курантов обязательно стоит вспомнить, что самое загадочное море — внутри каждого из нас.