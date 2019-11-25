Деньги из воздуха

Преимущества облачных технологий становятся все более очевидными для бизнеса, который с каждым годом переводит в облака все больше корпоративных систем и клиентских приложений. Сама отрасль существенно расширяется, привлекая игроков не только из IT-сферы, но и финансовые компании, интернет-холдинги и телеком операторов. По данным экспертов, облака являются одним из самых быстрорастущих сегментов в российской IT-отрасли.

Например, на форуме «Открытые инновации», который состоялся в центре «Сколково» в октябре, эксперты отметили, что к 2023 году объем услуг Public cloud достигнет $ 500 млрд, что сделает их одним из крупнейших технологических рынков в мире. С точки зрения потребления облачные технологии пользуются огромным спросом, о чем говорит хотя бы то, что все представители рейтинга крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 уже используют эти услуги.

Цифровая трансформация

Интерес к облачным технологиям проявляет и российский бизнес. Ведущие аналитические компании фиксируют быстрый темп роста расходов на cloud computing, а также сопутствующего рынка сервисов, ЦОДов и трафика данных в таких системах. Российский сегмент по расчетам компании IDC на сегодня оценивается в более чем 800 млн. долларов, и, как отмечают эксперты #CloudMTS, ежегодно рынок облачных технологий в стране растет на 20-25%. Уже в этом году объем может достигнуть 1 млрд долларов, причем двузначные темпы роста по прогнозам будут сохраняться как минимум до 2023 года. Работа с «облаками» интересна компаниям в первую очередь из-за возможности оптимизировать и максимально автоматизировать бизнес. Запуск приложений в облачной инфраструктуре позволяет компании осуществлять любые операции намного быстрее, пользоваться новыми и более мощными технологиями, а также запускать подходящие и совместимые рабочие процессы, не отвлекаясь от бизнес-задач.

Рост интереса со стороны бизнеса к облачным технологиям стимулируют партнёрские программы и маркетинговые предложения крупных провайдеров. Так, например, провайдер #CloudMTS запустил в Краснодасрком крае партнерскую программу по привлечению корпоративных клиентов облачных сервисов: согласно условиям ежемесячно в течение года партнеры будут получать до 25% дохода от каждого привлеченного клиента.

Работа с «облаками» интересна компаниям в первую очередь из-за возможности оптимизировать и максимально автоматизировать бизнес

Инвестиция без вложений

Суть предложения в использовании агентской схемы, которая при этом не потребует дополнительных вложений со стороны партнеров. Предполагается, что системные интеграторы смогут использовать экосистему облачных сервисов МТС в рамках комплексных ИТ-проектов. Наиболее интересным такое предложение, по мнению представителей провайдера, станет для компаний, занимающихся технологическим консалтингом и ИТ-аутсорсингом: присоединение позволит дополнить спектр услуг облачными сервисами. Рекламные агентства и продакшн-студии смогут хранить и обрабатывать при помощи облачных технологий большие объемы медиаконтента клиентов, ну а digital-агентства и веб-студии смогут предложить услуги облачного хостинга.

"Мы даем российским компаниям возможность извлечь выгоду из растущего рыночного потенциала облаков. Наши партнеры смогут повысить свою ценность, предлагая вместе с собственными услугами качественные облачные сервисы. Вместе с тем, – способствуя цифровизации бизнеса в стране. Подробный подход уже доказал свою эффективность. Партнерский канал стал одним из ключевых источников развития бизнеса «ИТ-ГРАД», который наряду с #CloudMTS образует облачное направление МТС. По нашему предложению участникам предоставляется маркетинговая поддержка и экспертное сопровождение на всех этапах. Мы отвечаем за обслуживание и полную техническую поддержку привлеченных партнерами клиентов. До конца 2019 года программа будет расширена по реселлерской схеме, партнеры смогут предлагать облачные ресурсы #CloudMTS от своего имени», – отметил директор провайдера #CloudMTS Олег Мотовилов.

Участвовать в программе достаточно просто: нужно подать заявку на сайте и заключить агентский договор с провайдером на предоставление услуг от имени #CloudMTS. Процесс премирования достаточно прозрачен: с момента заключения договора и на протяжении 12 месяцев агент ежемесячно получает доход в виде процентных выплат с объема потребляемых облачных услуг каждой привлеченной компанией. При этом дополнительных финансовых вложений не требуется, а процесс подключения к программе занимает около одной недели.

Наиболее интересным такое предложение, по мнению представителей провайдера, станет для компаний, занимающихся технологическим консалтингом и ИТ-аутсорсингом: присоединение позволит дополнить спектр услуг облачными сервисами

Рынок будущего

Потенциал такой услуги сегодня довольно велик, поскольку и потребность в облачных тенологиях сегодня очень ощутима, в том числе и в Краснодарском крае. По данным провайдера #CloudMTS в регионе наибольшей популярностью «облака» пользуются в производстве – 27% реализованных в регионе проектов. Предприятия используют виртуальное хранилище для ERP-систем (планирование ресурсов предприятия), внутренних корпоративных ресурсов (HR-порталы, базы данных и почтовые сервисы), а также пользуются программным обеспечением по подписке. Второе место в структуре клиентов занимает ритейл (23%). Розничные сети переносят в «облака» интернет-магазины, клиентские онлайн-порталы, базы данных и внутренние учетные системы. Сфера финансов занимает около 20% в портфеле клиентов провайдера. Бизнес этого сектора переносит в сеть тестовые среды для разработки новых сервисов, сайты и CRM-системы.

По словам директора консалтинговой компании «Реноме Онлайн» Андрея Филипповского, спрос на облачные технологии будет расти, поскольку сейчас бизнес заинтересован в получении оперативного доступа к актуальной информации о своих процессах. «Благодаря таким технологиям бизнес-процессы в организациях упрощаются. Как правило, задается алгоритм действий и последовательность выполнения, благодаря чему происходит автоматическая оптимизация», - подчеркнул эксперт. При этом тормозят внедрение этих технологий, как правило, сотрудники компаний, привыкшие работать «по старинке». Однако руководству нужно перебарывать это и стремиться повышать эффективность своей деятельности.

Иначе говоря, «облачный» бизнес, по сути, обречен на рост, поскольку именно в направлении диджитализации и применения удаленных сервисов сегодня и идет развитие многих секторов экономики. Поэтому спрос на подобные услуги будет только расти.