«Новая проблема — ничего нельзя спрогнозировать»

В Кремле не считают критическим рост протестной активности граждан в 2019 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”. По данным Центра социально-трудовых прав, с октября в стране произошло более 580 акций протеста, а с начала года без малого 1,5 тыс. Это самый высокий показатель за последние несколько лет. Самыми значимыми акциями признаются протесты против мусорного полигона в Архангельской области. Московские митинги в августе на втором месте, однако по числу участников они выбиваются в лидеры. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что на самом деле власть относится к этим цифрам весьма серьезно.

Данные о росте протестной активности поступают периодически. И прогнозов тоже много, мол, вот-вот начнется. Но не начинается. Надо сказать, что 2018 год прошел относительно спокойно, несмотря на повышение пенсионного возраста. Однако в 2019-м произошла вспышка — это ясно и без цифр. Отрицательная энергия, что накапливалась ранее, стала выходить наружу. То, что понадобилось «московское дело», чтобы все это успокоить, тому явное свидетельство. Другое дело, что протесты носят стихийный и, как правило, локальный характер.

Реакция Кремля не удивляет. А что должен был сказать Дмитрий Песков? Что народ недоволен, что в стране все плохо? Нет, конечно. Давайте дождемся официальных результатов исследований, а там сделаем соответствующие выводы. На самом деле они делаются. То, что в стране не все хорошо, уже невозможно скрывать. Это признается официально. Отсюда и такая тональность комментариев: оказывается, протесты — это естественный фон. В этом, кстати, отличие 2019 года от других лет. Не будем говорить о провалах, но системные сбои налицо. Не получается всех граждан качественно вылечить, разобрать мусор, бедность постоянно напоминает о себе. Так что в целом нечем порадовать соотечественников.

Чуть ли не каждый день премьер-министр и президент воспитывают чиновников, мол, надо ускориться, по-хорошему, по-плохому. Вот и «Единую Россию» решили бросить на помощь: помогите, объясните, идите в больницы, разгребайте мусор. Когда такое было, чтобы Владимир Путин признавал, что воруют? Нельзя сказать, что ничего не делается — сажают, будут, возможно, и дальше сажать.

Однако есть очень большие сомнения, что это подействует — система-то не меняется: одних посадили, пришли другие, опять воруют. Новая проблема — ничего нельзя спрогнозировать, где прорвет.

Прав президент — раньше просили храм построить, а теперь не хотят, бунтуют. Не поймешь их. Повсеместное счастье не наступает. Оно как бы есть, но не для всех, вот народ и недоволен. Однако официальные данные социологов, скорее всего, будут для власти приемлемыми. Нет, нельзя сказать, что все идет идеально, но большой опасности нет. Тактика известна: уговоры, мол, войдите в положение, и продолжение запретов — без этого никуда. С этим и вступим в новый год. А там, как обычно, в ручном режиме будем решать проблемы по мере их поступления. Главное, чтобы со всех сторон не навалилось — тогда опровергать статистику станет совсем сложно.