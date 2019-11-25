«Уралочка» одержала пятую победу в российской суперлиге

«Уралочка-НТМК» победила в Екатеринбурге «Заречье-Одинцово» в трех партиях (26:24, 25:20, 25:21). Матч прошел в рамках шестого тура российской «Суперлиги Париматч». Самыми результативными игроками в матче стали Ксения Парубец («Уралочка-НТМК», 14 очков) и Виктория Руссу («Заречье-Одинцово», 17 очков).

Это пятая победа «Уралочки» в чемпионате. Она возглавляет турнирную таблицу вместе с калининградским «Локомотивом»: у обеих команд по 16 очков.

Следующий матч «Уралочка» проведет 27 ноября в Екатеринбурге в рамках Лиги чемпионов с французским клубом «Канн». В рамках чемпионата страны она сыграет 1 декабря в Санкт-Петербурге с «Ленинградкой».